Programação alternativa do The Town tem Baiana System, Pocah e muito mais

Quem marcar presença na primeira edição do festival The Town , que acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo do Anhembi, em São Paulo, não pode deixar de conferir a programação alternativa deste grande evento.

No Coke Studio, artistas e bandas do naipe de Baiana System, Pocah e Thiago Pantaleão prometem agitar o público que passar por lá. Os músicos se apresentarão em pocket shows, alguns formando duplas, criando uma collab musical produzida especialmente para o Coke Studio no festival.

Nos primeiros dias de The Town, em 2 e 3 de setembro, passaram pelo Coke Studio: Johnny Hooker, Attooxxa, Rachel Reis e vários DJs. Abaixo você confere a programação dos próximos dias:

7 de setembro

Pocah

DJ Gui Serrano x DJ Nicolas Abe

9 de setembro

Baiana System

DJ Maurício Bahia (Fresh Prince) x DJ Ruxell

10 de setembro

Poesia Acústica

Thiago Pantaleão & Yure IDD

DJ Tropicals x DJ Rapha Lima

