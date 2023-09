Redação Mostra Mulheres em Cena: assista espetáculos gratuitos em SP

O projeto Mulheres Em Cena , criado pela coreógrafa Vanessa Macedo e produzido pela Cia Fragmento de Dança desde 2018, destaca trabalhos liderados por artistas mulheres.

Sua sétima edição é a mais expansiva até o momento, incluindo artistas de várias regiões do Brasil e uma atração internacional. A abertura apresenta “ Erga Omnes “, uma versão exclusivamente feminina da Cia Fragmento de Dança, comemorando seus 20 anos.

Destaque também para “ Vienen por Mí ” de Fábia Mirassos , espetáculo que promove a conscientização sobre a existência de corpos trans. Além das apresentações, o evento oferece oficinas e mostras de processos de diversas linguagens artísticas, promovendo reflexões sobre arte-vida, feminino e testemunho.

A sétima edição da Mostra Mulheres em Cena conta com 26 apresentações artísticas e nove ações formativas, buscando expandir a geografia das obras, fomentando trocas culturais e confrontos de visões sobre corpo, gênero, feminismo e arte. O projeto é apoiado pelo Governo do Estado de São Paulo e inclui laboratórios de escrita e crítica, além de intercâmbio imersivo com artistas de diferentes locais, contribuindo para seus processos criativos.

Os locais que recebem esse eventão são a Oficina Cultural Oswald de Andrade e o Kasulo Espaço de Arte ! A programação completa você confere aqui !

