Redação Maior exposição imersiva do mundo sobre Van Gogh chega a SP

Cores, iluminação e muita arte são alguns dos ingredientes que fazem a receita do sucesso da “ Van Gogh Live 8K “, a maior exposição imersiva do mundo sobre o pintor holandês !

Passando por outras cidades do Brasil e do mundo e arrastando fãs, as obras chegam a São Paulo para encantar a cidade com muita tecnologia, emoção e surpresas!

O Shopping Lar Center , na Vila Guilherme, Zona Norte de SP, vai ser a casa de mais de 250 obras do pintor projetadas com a inédita resolução 8K para o público não perder nenhuma pincelada.

Os 2.800 metros quadrados de evento vão reunir também textos e cartas que Van Gogh trocava com seu irmão Theo, mas com um toque para lá de especial: eles são narrados pela maravilhosa Fernanda Montenegro!

Para recriar cada detalhe dos quadros do holandês a mostra conta com 40 projetores para criar, com mais de 450 mil lumens (480K), mais de 45 minutos de projeções com resolução 8K!

A mostra “Van Gogh Live 8K” conta com cinco salas, além do salão principal onde os visitantes podem conhecer um café-teatro temático, uma loja com produtos customizados, uma sala educacional, um campo de girassóis e uma antessala imersiva com o rosto do pintor projetado em 3D a partir dos seus autorretratos.

É um verdadeiro show de luzes, projeções, cores e emoção! Essa oportunidade única de conhecer as obras de Van Gogh fica disponível até 30 de novembro de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.

Não tem como deixar essa passar né? Para comprar sua entrada basta acessar o site oficial ou comprar direto na bilheteria!

