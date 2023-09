Redação 10º Festival do Pescado e Frutos do Mar chega ao Ceagesp

R$ 139,90 por pessoa | Crianças até cinco anos não pagam | De seis a dez anos, pagam metade do valor | A partir de 11 anos, pagam o preço normal CEAGESP Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, Brasil Site: ceagesp.gov.br

Essa é para os gulosos de plantão: o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp chega a sua 10ª edição com saborosos frutos de mar!

Prepara a barriga para se acabar com os camarões assados no espeto e a paella à marinera gigante, as estrelas do rolê! Realizado no Ceagesp desde 2013, o festival oferece os melhores peixes e frutos do mar para os visitantes comerem o quanto quiser!

Os camarões são servidos à vontade nas mesas e são exclusividade do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp! O cardápio não para por aí: também tem camarão crocante com molho tártaro e limão, camarão na panko recheado com catupiry e costelinha de tambaqui. Hum… A 10ª edição também conta com pratos fixos: às quartas e sábados, ostras frescas são a atração. Quinta-feira é o dia da caranguejada. Às sextas os visitantes podem se esbaldar com a lagosta sapateira gratinada. Para finalizar, o prato especial do domingo é macarrão com camarão no parmesão grana padano. O cardápio dessa temporada conta também com risotos à la minute preparados na hora e com uma variedade de sabores! Tem risoto de camarão, risoto de frutos do mar, risoto de shimeji e muito mais!

E não acaba por aí: o menu de saladas e legumes é um capítulo a parte! Algumas das opções disponíveis são salada de lula com ervas finas, marisco na casca ao pesto, mexilhões ao vinagrete, ceviche de saint peter e salada de frutos do mar.

Para experimentar os 60 pratos do Festival de Pescados e Frutos do Mar Ceagesp, as entradas custam 139,90 por pessoa (a taxa de serviço não é cobrada).