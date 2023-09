Redação Marcos Almeida apresenta livro sobre espiritualidade na Bienal do Livro do RJ

O cantor e compositor Marcos Almeida estará presente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro , no dia 3 de setembro, às 15h. O artista marca presença com seu livro “Arte e Espiritualidade | O Cristão e a cultura Brasileira”, escrito em parceria com Rodolfo Amorim e Davi Lago, e que contará com um bate-papo sobre temas ligados ao livro no estande P32 – Thomas Nelson.

Poucos temas são tão fundamentais para o Brasil de hoje como a capacidade de os cristãos brasileiros, sobretudo em sua expressão evangélica, lidarem com as ricas e desafiadoras complexidades da cultura nacional.

Projetado como o maior grupo religioso nacional a partir da próxima década, como os evangélicos podem compreender e empreender suas relações com a cultura brasileira e seu legado histórico? Para responder esta pergunta, Marcos Almeida e os parceiros apresentam de forma didática e inovadora como os cristãos podem se relacionar com a cultura do país sem entrar em confronto com as discordâncias geradas pelas diferenças.

Os autores trazem com entusiasmo reflexões que oferecem ao leitor as diversas possibilidades civilizacionais da fé cristã quanto às realidades histórico-culturais que formam a nação brasileira. A obra convida ao diálogo partindo de três eixos centrais: os personagens que a construíram, os intérpretes que a pensaram e os artistas que criaram seus contornos estéticos.

Ao tocar em temas complexos como a situação histórica e atual das mulheres, negros e indígenas no Brasil, os dois acadêmicos e o artista convocam a participar de forma saudável do debate os cristãos que buscam integração saudável ao que há de mais moderno no diálogo civilizatório brasileiro.