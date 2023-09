Redação Festa San Gennaro comemora 50 anos com delícias italianas

Imagina encontrar todo tipo de comida típica italiana em um só lugar? De 9 de setembro até 8 de outubro você encontra spaguetti, pizza, fogazza e muuuuitas outras delícias na Festa San Gennaro , que realiza sua 50ª edição!

A celebração da tradicional festa no bairro da Mooca, em homenagem ao padroeiro San Gennaro, rola anualmente e sempre trazendo o melhor da cultura italiana para os visitantes. As ruas San Gennaro e Lins abrigam a festa na parte externa com entrada livre para o público, que tem opção de sobra para comer e repetir.

São 20 barracas todo tipo de prato da culinária italiana, como pizza, polenta, nnhoque, fogazza, lanches de pernil e calabresa, antepastos, churrasco e doces. O tradicional spaguetti das mamas também vai marcar presença, este ano com molho sugo, puttanesca, calabresa ou com porpeta.

A festa nas ruas acontece a partir das das 17hs às 23hs aos sábados e das 17hs às 22hs aos domingos e conta com áreas cobertas para receber o público com conforto e qualidade!

Veja mais: Festival de Comida Latina serve delícias típicas na Av Paulista

Além das barraquinhas na rua, o público pode aproveitar a programação da cantina instalada no saguão da igreja. Para curtir o show ao vivo de músicas italianas com a Banda Itália Brasil, é necessário comprar os convites.

O convite garante a reserva da mesa que deve ser feita com antecedência, além de um prato de spaguetti ao sugo, calabresa ou com porpeta, um pedaço de pizza e uma porção de bruschetta por pessoa.

A cantina funciona das 19hs às 23hs aos sábados e das 18hs às 22hs aos domingos. Os convites já estão à venda por R$ 75 por pessoa aos sábados e R$ 60 aos domingos. A entrada pode ser comprada através do WhatsApp (11 3207-1049) ou na bilheteria da igreja!

Não vai perder essa chuva de delícias né? Bora pra Festa de San Gennaro!

Quer comer mais em SP? Então, toma:

Veja também: MasterChef Brasil ganha exposição imersiva em São Paulo

Veja também: 18ª Mostra Mundo Árabe de Cinema exibe 10 filmes inéditos!