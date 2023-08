Redação Museu do Ipiranga em Festa: confira a programação completa

O feriadão de 7 de setembro está chegando e com ele vem a nova edição do Museu do Ipiranga em Festa , realizada pela USP e Sesc SP para comemorar os 439 anos do bairro e dar visibilidade ao Museu do Ipiranga , que celebra seu primeiro ano como museu aberto, restaurado e acessível para vários diálogos e narrativas.

No dia 7, o Museu do Ipiranga vai estar recheado de ativações culturais! Das 9h às 17h será possível realizar uma visitação gratuita pelas exposições “ Uma História do Brasil, Para Entender o Museu e Passados Imaginados” . Além disso, o CORALUSP se apresenta às 10h na escadaria esplanada, seguido por atividades nos terraços do Jardim Francês, com jogos e vivências.

Oficinas variadas ocorrem nos terraços laterais, incluindo desenho, bordado, contação de história e malabarismos. E encerrando esse diazão agitado, os Pankararu de Real Parque , um povo originário de Pernambuco, apresentam o Toré, uma dança ritualística, às 16h. Para mais informações do que vai rolar nesse dia, basta acessar o site do Sesc São Paulo por aqui .

Durante a primeira semana de setembro haverão outras atividades culturais pelo bairro do Ipiranga! Selecionamos alguns destaques da programação, vem ver:

Sesc Ipiranga

R. Bom Pastor, 822

01/09 às 20h – Recital de introdução à obra do maestro e organista Furio Franceschini

Grátis com retirada de ingressos na bilheteria

02 e 03/09 às 20h – Sambadora: Verônica Ferriani convida Adriana Moreira e Amanda Maria

Ingresso à venda na bilheteria

