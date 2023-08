Redação Casa Warner SP: exposição celebra 100 anos da Warner Bros!

Quem nunca quis entrar e viver no mundo do seu filme ou série favoritos, né? Até 29 de outubro vai ser possível visitar a Casa Warner e viver essa experiência incrível!

Na edição deste ano, a Casa Warner comemora os 100 anos dos estúdios Warner Bros com uma visitação completamente imersiva. O público pode interagir e participar de atividades imperdíveis, além de passear pelos universos de “ Harry Potter “, “ Scooby-Doo “, “ Friends “, “ Looney Tunes ” e muitos outros !

Cada ambiente proporciona uma atração especial, como visitar os objetos cenográficos usados em filmes e séries. Por exemplo o sofá de “Friends”, que marca o ponto de encontro do grupo de amigos na cafeteria que se tornou um ícone da cultura pop.

Os figurinos exibidos contam a história dos maiores personagens dos últimos 100 anos e você pode ver de pertinho a roupa do seu filme favorito! É uma oportunidade incrível, né?

No estúdio de animação da Casa Warner é possível mergulhar na história de “Looney Tunes”, uma das animações de mais sucesso. Essa área é uma verdadeira homenagem ao mundo de Pernalonga e Patolino, que certamente fizeram parte da sua infância!

Quem gosta de conhecer os bastidores das grandes produções do cinema, vai amar a sala dos efeitos especiais! Levando os fãs ao backstage, a exposição apresenta experiências práticas de um dos filmes que mudaram e revolucionaram os efeitos especiais no cinema: “Matrix”.

Além disso, os visitantes podem entrar e conhecer carros famosos que fizeram parte de grandes produções da Warner Bros, como o Batmóvel e a Máquina Mistério de Scooby-Doo.

A Casa Warner conta ainda com um espaço para a clássica caixa d’água, um símbolo da sede dos estúdios em Hollywood, apresentando uma linha do tempo com momentos históricos.

A Sala dos Roteiristas, um espaço monocromático inspirado no filme “Casablanca” que transforma palavras escritas em roteiros e citações clássicas, também faz parte da programação.

Os ingressos podem ser comprados a partir de R$50 , variando de acordo com horários e dias – acesse o site clicando aqui e compre sua entrada!

Se você é fã não pode perder essa experiência inesquecível e cinematográfica… Bora pra Casa Warner! Isso é tudo pe-pe-pessoal! 💚

