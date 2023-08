Redação Festival SP Choro In Jazz promove 10 shows gratuitos em SP

O jazz surgiu nos Estados Unidos e é um dos muitos elementos que vieram da cultura afro-americana, mas se espalhou ganhando ouvintes e amantes pelo mundo todo! E o Festival SP Choro In Jazz vai celebrar esse gênero da melhor forma: com MUITA música num rolê lindão!

Marca no calendário que entre os dias 01 e 03 de setembro o festival vai agitar e levar toda a ginga do jazz para o Teatro Paulo Eiró ! Com uma programação abarrotada de artistas talentosos da cena nacional – e o melhor de tudo: de graça !

Filó Machado e Alaíde Costa fazem os primeiros shows e abrem a lista de quem vai subir ao palco e encantar o público! Beba Trio , Cida Moreira , Fabio Bergamini Ensemble e Joabe Reis também são parte da festa.

Rafael Beck e Rafael Schmitt , Ensemble Choro Erudito , Choro pro Santo e Ayrton Montarroyos encerram a programação. Ao todo, 10 shows de 30 instrumentistas diferentes marcam a segunda edição do Festival SP Choro In Jazz!

Fazendo homenagem ao pianista e compositor João Donato , recém falecido, durante os três dias de festival a fachada externa do teatro vai exibir uma projeção mapeada antes dos espetáculos noturnos.

Além da nova fachada do teatro, vai rolar também uma performance aérea do Grupo Ares ao som de algumas das melhores músicas de Donato!

Quem ama as melodias do gênero não pode perder esse rolê incrível! Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria uma hora antes do início dos espetáculos. As sessões duram 60 minutos e têm classificação livre para todas as idades.

Confira a programação do Festival SP Choro In Jazz:

01/09 – Sexta-feira

20h – Homenagem a João Donato (parte externa): Site specific com Grupo Ares e projeção mapeada

20h30 – Show: Filó Machado e Alaíde Costa

02/09 – Sábado

18h – Show: Beba Trio

19h30 – Homenagem a João Donato (parte externa): Site specific com Grupo Ares e projeção mapeada

20h – Show: Cida Moreira

03/08 – Domingo

11h – Show: Fabio Bergamini Ensemble

12h30 – Homenagem a João Donato (parte externa): Site specific com Grupo Ares

13h – Show: Joabe Reis

16h – Show: Rafael Beck e Rafael Schmitt

17h – Show: Ensemble Choro Erudito

18h – Show: Choro pro Santo

19h – Homenagem a João Donato (parte externa): Site specific com Grupo Ares e projeção mapeada

19h – Show: Ayrton Montarroyos

