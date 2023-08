Redação Risadaria ocupa SP com muito humor e diversão, tudo de graça!

Quer dar muuuuita risada? Então aproveite a 13ª edição do Risadaria , que acontece nos dias 02, 03, 16 e 17 de setembro com uma programação recheada de humor – tudo isso de graça e no palco do Teatro Sérgio Cardoso !

Abrindo a programação, no dia 02 de setembro, o show de variedades do Circo Dunavô vai trazer tudo que o picadeiro tem de melhor! Um momento de encontro de palhaçaria para surpreender a plateia pelos números, palhaçadas e qualquer tipo de habilidade – ou a falta dela!

No dia 03, a peça “E Se Fosse Diferente?” vai repensar e encenar algumas fábulas de forma diferente e ao mesmo tempo questionar seus desfechos, pensando como seria se seus personagens tivessem agido diferente.

Baseada em três fábulas tradicionais: “O Leão e o Ratinho”, “O Rato da Cidade e o Rato do Campo” e “Assembleia dos Ratos”, a intenção é mostrar que sempre tem um caminho alternativo daquele que nos parece ser o único possível!

“Aplausos e Vaias” vai encantar e divertir as crianças no dia 16 com Mendonça, um personagem excêntrico, carismático e cheio de habilidade! Fazendo uma bagunça, brincando com objetos e fazendo mágicas cômicas, ele mostra que tem uma habilidade circense.

Encerrando a programação, o “Circo da Pamplona” acontece no dia 17 com um circo de uma palhaça só! Pamplona anuncia sua chegada, monta o circo, faz a mágica, a música e a palhaçada.

As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 14h de graça e livre para todas as idades! Para resgatar os ingressos, é necessário chegar com uma hora de antecedência no teatro. Veja mais informações sobre os espetáculos clicando aqui.

Vai perder essa chuva de piadas e de risadas? Prepara o sorrisão e vem curtir a 13ª edição do Risadaria!!

