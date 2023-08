Redação MasterChef Brasil ganha exposição imersiva em São Paulo

Cadê o pessoal que gosta do universo gastronômico e não perde nenhum episódio do MasterChef Brasil ? Agora chegou o seu momento de brilhar!

O Shopping Vila Olímpia contará com uma exposição INCRÍVEL que vai transportar todo mundo para os estúdios do programa, em uma jornada culinária interativa totalmente diferente. “MasterChef Imersão & Sentidos” tem a proposta de estimular e alimentar todos os nossos sentidos com uma imersão recheada de recursos tecnológicos, onde os visitantes poderão se apaixonar cada vez mais por comida e pelo MasterChef Brasil.

Leia mais: Mercado de Pinheiros é um dos points da boa gastronomia em SP

Com a bancada dos jurados, os aventais que os participantes utilizam e projeções em 360º que contam a trajetória do programa, a exposição surpreende todos que visitam! Está imperdível! Não perca esse rolêzinho diferente e gostoso e já garanta o seu ingresso por aqui .

Curtiu a exposição do Masterchef? Descubra outros rolês que estão agitando SP:

Veja também: 17 espaços ao ar livre para fazer um piquenique refrescante em SP

Veja também: Feira do Bom Retiro explora toda a diversidade cultural do bairro!