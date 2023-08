Redação Exposições em São Paulo: descubra onde curtir arte

Quer visitar exposições imperdíveis em SP? Vem descobrir as exposições que estão rolando na cidade de São Paulo? A Catraca Livre preparou uma listinha com diversas opções gratuitas e com acessibilidade, pra ninguém ficar fora!

Dá só um confere em tudo que está rolando:

SESC São Paulo

“Araetá – A Literatura dos Povos Originários” | Sesc Ipiranga

A exposição “Araetá – A Literatura dos Povos Originários” é um recorte expressivo da produção literária de autoria indígena, por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 60 povos de diferentes regiões.

A mostra reúne ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos, além de apresentar mais de 334 títulos publicados por 105 editoras do país. Quem visitar as obras verão cantos, contos, mitos, narrativas, poesias, ensaios, romances e títulos relacionados à criação do mundo, à ancestralidade e ao bem viver e ao papel dos anciãos nas comunidades indígenas.

“Retratistas do Morro” | Sesc Pinheiros

A exposição do Sesc Pinheiros “Retratistas do Morro” aprofunda nas recentes produções fotográficas brasileiras, focando na região do Aglomerado da Serra, localizada ao Sul de Belo Horizonte.

Afonso Pimenta e João Mendes são os fotógrafos responsáveis por contar a história da fotografia, seus pioneiros e suas raízes no Brasil através de retratos capturados por pessoas nos interiores do país. Com uma vasta pesquisa de mapeamento e catalogação, foi possível restaurar o acervo desses artistas, contribuindo para a preservação fotográfica das produções brasileiras.

OMA Galeria

“Instabilidade Fundamental”

Envolvendo questões sobre paisagem, arquitetura, corporeidade e materialidade em diferentes meios e técnicas, a mostra conta com produções de 26 artistas. O título da exposição tem relação com a frase do psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981), que afirmou que todo “equilíbrio” é na verdade sustentado por uma base de instabilidade.

Pensada como um tratado político de convivência e mostrando a produção de artistas de territórios e trajetórias distintas, as obras se espalham pelos dois andares da galeria e possui três núcleos.

MorumbiShopping

“Os Mundos de Leonardo da Vinci”

Na exposição do MorumbiShopping “Os Mundos de Leonardo da Vinci”, os visitantes são mergulhados no universo do pintor com oito salas interativas. São três mil metros quadrados que contam como era a vida desse artistas que influenciou gerações futuras de todo o mundo.

Utilizando uma nova técnica expositiva, o objetivo é provocar a sensação de uma visão como se estivesse dentro do espaço e no tempo nos quais essas obras foram produzidas. A mostra também vai utilizar desde a inteligência artificial, robótica e até mapeamento de projeção em alta definição!

As visitas duram 60 minutos e acompanham as salas da exposição que trabalham uma parte das facetas de Da Vinci. Desenhos, pinturas, textos, imagens holográficas de seus cenários teatrais e cidades italianas terão destaque em cada ambiente.

Lona Galeria

“As palavras e as vísceras”

Promovida pela Lona Galeria, a exposição “As palavras e as vísceras” da artista Christina Elias, se inspira nos campos da performance e da dança contemporânea, criando obras em meios diversos que ocupam o espaço tridimensional e se estruturam em torno do corpo e da imagem. O processo criativo da artista une as artes visuais, a dança e a literatura.

Christina Elias se aproxima da forma a artista enxerga o feminino a partir da mistura de uma série de têxteis vestíveis, combinados com fotografia, vídeo e com a própria instalação.

35ª Bienal de São Paulo

Bienal “Coreografias do Impossível”

A 35ª Bienal de São Paulo, intitulada “Coreografias do Impossível”, recebe esse nome já que os participantes, que vem de diferentes contextos e origens, desafiam o impossível em suas expressões artísticas. A Bienal abraça o conceito de impossibilidade como um elo entre movimento político e expressão artística e é um passeio cultural imperdível!

Para José Olympio da Veiga Pereira, presidente da Fundação Bienal de São Paulo, o evento é histórico e transcende barreiras e possibilita diálogos sobre questões urgentes, além de inspirar as gerações futuras.

Pinacoteca

“Marta Minujín: Ao vivo”

Está rolando na Pinacoteca de São Paulo a primeira mostra panorâmica do Brasil dedicada à renomada artista latino-americana. A exposição “Marta Minujín: Ao vivo” ocupa sete salas do primeiro andar da Pinacoteca Luz e exibe mais de 100 obras de 1963 até os dias de hoje.

Marta Minujín é uma figura famosa por sua inovação nos eventos artísticos e na arte que envolve o público, explorando várias formas e manifestações artísticas. Essa exposição é uma homenagem à sua vitalidade e à liberdade de criação, transmitindo também as inquietações políticas e culturais da América Latina.

Museu das Favelas

“O Equilíbrio dos Barrancos”

A exposição “Equilíbrio dos Barrancos”, promovida pelo Museu das Favelas, exibe mais de 50 trabalhos artísticos de pintura de mais de 30 jovens artistas do Projeto Refúgio. A mostra expressa o reconhecimento desses jovens artistas que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade, exercendo o direito de ocupar posições de protagonismo dentro de espaços institucionais.

Além disso, a iniciativa conta com cinco ativações que vão desde oficinas a rodas de conversas com temas voltados para arte, política e sociedade.

Museu da Língua Portuguesa

“Essa Nossa Canção”

As relações profundas entre a língua portuguesa, a música e nossos diversos ritmos é o tema da exposição “Essa Nossa Canção”, do Museu da Língua Portuguesa. A mostra aborda variados gêneros musicais e promove conexões entre algumas das canções mais representativas da história e as formas contemporâneas de expressão musical.

Quem gosta de música não pode deixar de conferir toda a multiplicidade musical brasileira em uma única exposição!

Ufa… O que não faltam são exposições em São Paulo, né? Então fique ligado na nossa Agenda e descubra muuuitos outros eventos culturais!

Veja também: Teatro em SP: confira os melhores espetáculos em cartaz