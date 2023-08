Redação Joabe Reis apresenta novo álbum em show gratuito na ZL de São Paulo

O renomado trombonista e produtor musical Joabe Reis apresenta no próximo domingo, dia 27 de agosto, a partir das 19h no Centro Cultural da Penha o repertório de seu álbum mais recente, “028”.

Com entrada gratuita , Joabe virá acompanhado neste show ao lado de virtuoses como Sidmar Vieira (trompete), Josué Lopez (sax), Agenor de Lorenzi (teclado), Daniel Pinheiro (bateria) e Douglas Couto (baixo).

As faixas do novo álbum são fruto de colaborações incríveis, incluindo uma parceria com o lendário Bob Mintzer. Além das novidades no set list, o jazzista também vai presentear o público com alguns dos sucessos de seu álbum anterior, “Crew in Church” (2020), e os singles “Homem Pássaro”, em parceria com Paula Lima, e “I Just Wanna Breathe”, em parceria com Síntese.

Combinando jazz e ritmos urbanos como o Hip-Hop, Joabe Reis se estabeleceu como um dos artistas mais aclamados do gênero no Brasil. O título do novo disco é uma homenagem à sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim (ES), cujo DDD é 028. As músicas também foram batizadas com os nomes dos bairros onde o músico cresceu, como “IBC”, “Vila Rica” e “Aquidaban”.

O show é parte do projeto Joabe Reis | Circulação 028, aprovado pelo 2º edital de Fomento Múltiplas Linguagens do Município de São Paulo.