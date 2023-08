Redação Concerto Star Wars: João Carlos Martins toca clássicos da saga em SP

Fã ou não, todo mundo reconhece a Marcha Imperial de Star Wars , que se tornou clássica e marcou uma geração. Essa e outras músicas da trilha sonora da saga vão ser tocadas ao vivo e quem ama o universo não pode perder essa experiência única!

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP realizam no dia 20 de setembro , no Teatro Santander, o concerto Star Wars , reunindo a cultura pop e a música clássica no mesmo palco!

A peça “Star Wars – Suite para Orquestra” composta por J. Williams inclui músicas marcantes do filme como abertura, marcha dos Sith e os temas de Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo – e foi escolhido a dedo pelo maestro e fã declarado da saga!

Além de Star Wars, o repertório ainda homenageia John Williams , que também é responsável pela composição de alguns outros temas de filmes famosos como “Superman Returns”, “Tubarão”, “E.T”, “Indiana Jones” e a “Lista de Schindler”.

O concerto começa às 21h no Teatro Santander, no Shopping JK Iguatemi, e os ingressos estão disponíveis a partir de R$30 – compre aqui . Os valores variam de acordo com local da plateia.

Você que é fã não pode perder esse espetáculo, corre e garanta seu ingresso!

