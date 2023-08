Oferecimento Arebo Shopping na ZL tem programação gratuita focada em pessoas 50

O Shopping Penha está com uma programação super inovadora e direcionada para pessoas com 50 anos ou mais.

Até o final de agosto o Espaço Conviva tem o objetivo de promover a integração intergeracional e atender às necessidades de uma população em envelhecimento com uma série de atividades gratuitas.

A programação tem foco nesta crescente parcela da população, que atualmente somam mais de 55 milhões de brasileiros pertencentes à faixa etária dos 50+, segundo dados do Great Place to Work. É interessante notar que eles já representam 25% da população brasileira.

Além disso, de acordo com dados recentes do IBGE, até 2030 o Brasil será o 5° País com mais idosos no mundo e até 2040 57% da força de trabalho terá mais de 45 anos.

A equipe do Shopping Penha investiu em treinamento especializado para seus funcionários, visando garantir um ambiente respeitoso para os visitantes. “Projetamos um ambiente acolhedor onde todos possam se sentir bem-vindos e desfrutem de uma variedade de atividades e serviços”, afirma Renata Barros, gerente de marketing do mall.

O espaço sediará uma série de atividades de lazer, cultura, beleza, saúde, moda, relacionamento e entretenimento, com a ideia de proporcionar novas experiências, oportunidades de compras e vantagens especiais para esse público.

Renata acredita que o shopping pretende se tornar um ponto de referência para atender a todas as faixas etárias. “Acreditamos que ele será reconhecido como um polo central de oportunidades, um lugar que respeita a diversidade, um pioneiro em compreender e atender aos desejos do consumidor, além de ser inovador por direcionar seu foco para o público 50+”, conclui.

Confira abaixo a programação do Espaço Conviva até o final de agosto, mas é possível acompanhar todas as novidades por meio das atualizações via site e redes sociais clicando aqui .

Workshop Café com Brigadeiro

Data: 23/08 | Horário: 14h.

Resumo: Carol Lazzarini, em parceria com o SENAC, dará uma aula sobre a melhor forma de harmonizar café e alimentos. Além de explicar as diferenças entre o tradicional e o gourmet, e seus métodos de preparo.

Roda de Conversa

Data: 25/08 | Horário: 17h

Resumo: Palestra com a psicóloga Cristina Machado, do Coletivo Violeta.

Evento especial – “Conviva com Saúde”

Datas: 24/08, 29/08, 30/08 e 31/08 | Horários: 12h às 18h.

Resumo: Oferecerá gratuitamente um mutirão de aferição de pressão; Dextro – Glicemia; triagem auditiva com profissionais capacitados como nutricionista e técnica de enfermagem. Todas as pessoas que passarem pelo espaço ganharão um voucher de 50% para consulta na Clínica Fares Penha, válido até 30/09/23.

Realização: Clínica Fares, Inova Audição e Shopping Penha.