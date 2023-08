Redação Noitão Belas Artes exibe ‘O Exorcista’ e outros filmaços de terror

O clássico Noitão Belas Artes vai ter uma temática especial neste mês de agosto! Homenageando William Friedkin , falecido no último dia 7 de agosto, aos 87 anos, e diretor do clássico “O Exorcista” (1973), que vai ser exibido como carro chefe nesta sexta-feira, 25!

Atravessando a madrugada, a maratona cinematográfica leva o título “O Exorcista – William Friedkin e Seus Discípulos” e vai rolar em duas salas paralelas do Cine Petra Belas Artes, com programações diferentes – mas ambas abrem com o clássico “O Exorcista”.

Outros três filmes de possessão complementam a programação do Noitão Belas Artes, sendo dois aterrorizantes cults italianos e o último um filme surpresa, na sessão de encerramento!

Na segunda sessão da Sala 1 vai ser exibido “O Anticristo” (1974), de Alberto De Martino, um clássico italiano que ficou conhecido como uma resposta ao filme dirigido por Friedkin.

Enquanto isso na Sala 2, a segunda atração é “Espírito Maligno” (1974), dirigido por Ovidio G. Assonitis e Roberto D’Ettore Piazzoli, estreou nos Estados Unidos em 1975 e se tornou um sucesso de bilheteria, arrecadando aproximadamente 15 milhões de dólares.

Já o filme surpresa vai ser o mesmo nas duas salas e é um título mais recente do gênero de possessão, mas que mantém o nível de terror dos outros longas da programação.

Se você é daqueles que gostam do frio na espinha e de um bom filme de possessão, não pode perder o Noitão do Belas Artes de agosto, hein?!

Os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$ 25 meia-entrada e R$ 50 inteira, tanto na bilheteria física quanto no site do Cine Belas Artes . As sessões começam às 23h30, então chegue preparado e prepare o coração!

