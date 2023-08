Redação 10 passeios ao ar livre no Rio de Janeiro para ir de metrô

Quando não temos tempo para planejar uma viagem prolongada ou um bate-volta para uma cidade vizinha, passeios práticos, rápidos e MUITO divertidos são a melhor opção!

Que tal um passeio no Jardim Botânico, uma visita ao Parque de Madureira, uma passadinha na Quinta da Boa Vista ou uma pedalada na Lagoa Rodrigo de Freitas? Se liga nas melhores dicas de lugares para visitar pertinho do metrô:

Boulevard Olímpico

Durante toda a orla do Centro, do Porto Maravilha, passando pela Praça Mauá até a Orla Conde, o Boulevard Olímpico é uma ótima opção de passeio com muitas atrações culturais por ali! A Pira Olímpica, O Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, a roda gigante, o AquaRio, entre outros!

Para conhecer a Pira Olímpica, por exemplo, os visitantes podem chegar pela estação Uruguaiana e seguir pela Avenida Presidente Vargas, em direção à Praça da Candelária. Para conhecer outros lugares da redondeza, é só dar uma caminhada pela orla.

Quinta da Boa Vista

Um dos maiores parques urbanos da cidade, com cerca de 155 mil metros quadrados de área verde, a Quinta da Boa Vista é o lugar ideal para um piquenique! Localizada em São Cristóvão, foi residência da Família Real e conta com vários jardins, grutas artificiais, quadras e também abriga o zoológico do Rio e o Museu Nacional.

Para chegar no parque desça na Estação São Cristóvão que fica em frente ao parque. Com horário de funcionamento das 6h às 18h, a entrada é gratuita.

Parque Madureira

Quadras de vôlei, basquete e futebol, campo de grama sintética, riachos, pista de skate, brinquedos, quiosques, pomar, fontes e muuuito espaço para correr ou andar de bicicleta são as opções de lazer dos 450 mil metros quadrados do Parque Madureira! Com espaços culturais como a Arena Carioca e a Praça do Samba, o parque é um programão completo!

Para chegar ao local é possível desembarcar na estação Central do Brasil/Centro e embarcar no sistema de trens da SuperVia com destino às estações Cascadura ou Mercadão de Madureira. Depois de 10 minutos de caminhada, você vai poder aproveitar tudo que o parque Madureira tem! O horário é de terça a domingo, das 6h às 22h.

Parque Guinle

Em Laranjeiras, o espaço é perfeito para passear com as crianças! Com uma área verde linda, diversos lugares para piquenique, parquinho com vários brinquedos e um lago com muitos patinhos, o Parque Guinle abriga o Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio.

Na rua Paulo César de Andrade, com entrada pela Rua Gago Coutinho, para chegar ao parque é bem fácil, basta descer na Estação Largo do Machado e caminhar uns cinco minutinhos.

Parque Lage

Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, o parque fica aos pés do morro do Corcovado e tem um espaço enorme de área verde! Os jardins integram o Parque Nacional da Tijuca e abrigam uma vista privilegiada para o Cristo Redentor.

É possível fazer trilhas e caminhadas ecológicas, grutas artificiais, pequenas quedas d’água, um aquário e o Lago dos Patos. O Parque Lage funciona das 8h às 17h com entrada gratuita. Vá de metrô até a estação Botafogo e faça a integração com o metrô na superfície sentido Gávea. É só descer na estação Hospital da Lagoa e aproveitar!

Jardim Botânico

Ponto turístico clássico do Rio, o Jardim Botânico é vizinho do Parque Lage e é ideal para respirar ar puro e conhecer a linda flora do lugar, com um orquidário e um lago de vitórias-régias.

O caminho para chegar no Jardim Botânico é simples, é só embarcar no metrô, descer na estação Botafogo, fazer a integração com o metrô na superfície, sentido Gávea e desembarcar na estação Jardim Botânico. O parque funciona de segunda e terça e de quinta a domingo, das 8h às 17h.

Lagoa Rodrigo de Freitas

Com uma paisagem maravilhosa e encantadora, o cartão-postal fica às margens das avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros, no bairro Lagoa, e reúne diversos atrativos, como o pedalinho, o Parque da Catacumba e o Parque dos Patins.

É o lugar para pedalar com as crianças, um piquenique ou outras atividades ao ar livre! Para chegar à Lagoa Rodrigo de Freitas você pode pode embarcar em uma composição do sistema, descer na Estação Cantagalo e caminhar em direção à Avenida Epitácio Pessoa ou descer na Estação General Osório e seguir pelo acesso E (Lagoa).

Jardim do Museu da República

No bairro do Catete o espaço é um lugar lindo e é opção perfeita para as crianças! Isso porque no Museu da República, também conhecido como Palácio do Catete, opções culturais são o que não faltam! Cinemas, cafés, exposições e eventos literários, além de um lindo jardim com lago, esculturas e um grande gramado.

O museu fica ao lado da estação do Catete do metrô e muito pertinho do Aterro do Flamengo e funciona diariamente das 8h às 18h.

Aterro do Flamengo

Com uma vista especial que não se acha em qualquer lugar, o Aterro do Flamengo é uma ótima dica de lazer com opções para toda a família! Piqueniques, andar de bicicleta, caminhar ou praticar esportes nas quadras com uma vista para o Pão de Açúcar e o Morro da Urca é possível no Aterro do Flamengo.

O parque, que abriga ainda o Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio), fica na Avenida Infante Dom Henrique. Para chegar de metrô basta descer na estação da Glória ou Largo do Machado e caminhar por 10 minutos.

Bosque da Barra

Criado para ser uma reserva ecológica, o espaço abriga vegetação natural da região com brejos, áreas arenosas e flores ameaçadas de extinção. Com muitos animais as crianças podem observar espécies de aves, borboletas, capivaras, saguis, jacarés-de-papo-amarelo e até bichos-preguiça!

Localizado na Barra da Tijuca, o Bosque da barra também é uma ótima opção com piqueniques nos gramados, além de mesas, bancos, bebedouros e banheiros. Funcionando de terça a domingo das 7h às 17h e com entrada gratuita, a melhor forma de chegar ao local é pela estação Jardim Oceânico / Barra da Tijuca.

