Redação Teatro em SP: confira os melhores espetáculos em cartaz

São Paulo brilha no mundo do teatro! Aqui, uma ampla gama de peças cativa públicos de todas as preferências e idades. Para facilitar sua escolha, fizemos uma listona exclusiva com alguns dos espetáculos que estão rolando pela cidade! Bora entrar de corpo e alma nesse fascinante universo?

Vem ver o que separamos!!

“Hip-Hop Blues – Espólio das Águas”

O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos celebrou seus 20 anos de atividades ao mesmo tempo em que lidava com os impactos da pandemia de COVID-19. Em 2022, durante um momento político crucial no país, o coletivo apresentou o espetáculo “Hip-Hop Blues – Espólio das Águas”, o 18º de seu repertório.

O espetáculo é uma resposta pós-pandêmica que se transformou em um mosaico de depoimentos, reflexões e vivências individuais e coletivas. O grupo, que trabalha a partir de depoimentos, cria a peça por meio da combinação de música ao vivo, performances, ações dramáticas e coreografias.

Quando? 24 a 27 de agosto de 2023 – Quinta, sexta e sábado às 21h e domingo às 19h

Onde? Teatro Arthur Azevedo | Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Duração? Não foi informado | Classificação? Não foi informado

Musical “It’s me: Elton”

Quem não conhece o icônico Elton John?

O musical “It’s Me: Elton” celebra Elton John ao retratar sua batalha contra a cocaína, estrelado por Pedro Ruffo. Situado em 1990, durante reabilitação, a peça o faz escrever uma carta à “Dama de Branco”, revivendo sua vida e relacionamentos, mesclando passado hospitalar com interações com seu melhor amigo Bernie Taupin, e o ex-namorado e produtor John Reid.

Músicas icônicas, como “Your Song”, moldam a narrativa não linear. Temas atuais de liberdade e vulnerabilidade humana também são explorados.

Quando? 7 a 29 de agosto – Segundas e terças, às 20h30

Onde? Giostri Livraria Teatro | Rua Rui Barbosa, 201 – Bela Vista

Quanto? Ingressos entre R$40 e R$80. Garanta seu ingresso por aqui !

Acessibilidade? Não foi informado

Duração? Aproximadamente 80 minutos | Classificação? 12 anos

Musical “Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais!”

Sair dançando de uma peça de teatro é bom demais!

O musical “Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais” presta homenagem ao saudoso sanfoneiro pernambucano Dominguinhos, destacando sua carreira multifacetada. Criado por Gabriel Fontes Paiva e Myriam Taubkin , o espetáculo recria momentos da vida do artista, explorando sua influência no forró, jazz, pop e MPB.

Com elenco composto em grande parte por músicos, como Liv Moraes e Cosme Vieira, e influenciado pela energia contagiante de Dominguinhos, o espetáculo se desenvolve como um jogo entre atores e músicos, transmitindo sua alegria e musicalidade ao público.

Quando? 7 de setembro a 1º de outubro – Quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h

Onde? Teatro Bravos | Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Quanto? R$ 100 (plateia Premium), R$ 100 (plateia Inferior) e R$ 50 (balcão). Garanta seu ingresso por aqui !

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Duração? 110 minutos | Classificação? 12 anos

“Cássia Eller, o Musical”

O musical “Cássia Eller” retorna a São Paulo com 15 apresentações no Teatro Opus Frei Caneca , após ter sido visto por mais de 400 mil espectadores em todo o Brasil. A encenação homenageia a marcante carreira da artista, destacando sua personalidade forte e versátil, tanto nos palcos quanto na vida pessoal.

Com direção de João Fonseca e Viniciús Arneiro , a obra foi idealizada por Gustavo Nunes e conta com direção musical de Lan Lanh , que tocou com Cássia. O texto original de Patrícia Andrade percorre desde o início da carreira da cantora em Brasília até sua ascensão nacional, incluindo seus relacionamentos e sua vida com Maria Eugênia e o filho Chicão

Quando? 4 de agosto a 3 de setembro – Sextas e sábados, às 20h; Domingo, às 18h

Onde? Teatro Opus Frei Caneca | Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação

Quanto? Ingressos a partir de R$19. Garanta seu ingresso por aqui !

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Duração? 2h10min | Classificação? 14 anos

“Bob Esponja, O Musical!”

“Bob Esponja, o musical” chega ao Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo! Inspirado no otimismo do personagem icônico da Nickelodeon , o espetáculo baseado na versão da Broadway incorpora liberdade criativa e músicas de artistas como David Bowie , Cindy Lauper e John Legend . A produção busca equilibrar a autenticidade da série animada com uma abordagem humanizada e realista.

O desafio de dirigir reside em transformar os personagens cartoon em seres emocionantes e identificáveis. A cenografia impressionante de Natália Lana transforma o palco na Fenda do Biquíni com elementos escultóricos e criativos, usando materiais reutilizados para criar um ambiente envolvente e fiel. A criançada vai pirar!!!!

Quando? De 27 de julho a 17 de setembro – Quinta às 20h30; sexta às 15h e 20h30, sábados às 15h e 20h30 e domingos, às 16h

Onde? Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia | Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Quanto? Ingressos a partir de R$75

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Duração? 2h30min (com intervalo de 15min) | Classificação? livre