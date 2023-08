Redação Tasha

O Favela Sounds está de volta para levar os sons da periferia para o centro do Brasil . Com o tema “ As muitas formas de narrar “, a 7ª edição do maior festival de cultura periférica do Brasil acontece de 28 de agosto a 02 de setembro, com atividades formativas e shows gratuitos.

Tasha & Tracie ganharam destaque global ao utilizar suas vozes e imagens para fortalecer a autoestima de mulheres negras – Kendrick Lamar que o diga! As gêmeas paulistanas estão confirmadas no lineup do Favela Sounds , ao lado de outras minas pesadas do rap e trap nacional como a mineira Clara Lima e a carioca Slipmami. A grande matriarca do funk brasileiro, Deize Tigrona, também está nesta programação pautada pela predominância e o protagonismo de artistas mulheres.

Favela Sounds já se consolidou como o maior festival de cultura periférica do Brasil. Ano após ano, o evento conclama jovens de periferias de todo o Distrito Federal para ocupar o centro e projetar suas identidades e expressões, ganhando aderência de multidões cada vez maiores.

Entre 28 de agosto e 2 de setembro, a programação de shows, oficinas e debates ocupa mais uma vez o Museu Nacional e diversas Regiões Administrativas do DF com atividades gratuitas pensadas para estimular a inclusão produtiva da juventude da favela e provocar encontros entre diferentes gerações e regiões periféricas do Brasil.

Sua etapa mais conhecida, O Baile, acontece nos dias 1 e 2 de setembro, na área externa do Museu Nacional da República. Representantes de comunidades periféricas de norte a sul, se reúnem para fazer ecoar as vozes e beats que apontam para o futuro da música brasileira. Favela Sounds é o palco do funk e do rap em suas variadas vertentes, do samba e do reggae, do afrobeat e do tecnobrega.

Do rap e trap, as irmãs Tasha & Tracie puxam um lineup com apostas de futuro da cena pop brasileira, tais como MC Luanna, Clara Lima, Hate RCT e Margaridas. No funk, duas gerações do gênero se encontram no palco: a veterana Deize Tigrona e a estreante Slipmami. Também marcam presença os DJs Mu540 (leia-se Muzão), Eva do Santo Amaro, Barbie Plus Size e Anderson do Paraíso, quatro representantes do funk e suas vertentes.

O pop está bem representado por Lia Clark, assim como o afrobeat, presente nos sets das/os DJs V4ne MRQS (leia-se Vane Marques), UMiranda, Ketlen e Cxxju, e nos acordes da banda canadense TRP.P, que marca presença em Brasília pela segunda vez. O samba traz um de seus grandes representantes, Toninho Geraes, para participação em show da banda Filhos de Dona Maria, em uma homenagem à tradição do estilo no Distrito Federal.

Programação além dos shows

Além da programação musical, o evento se une a roteiristas, atores, diretores, escritores, poetas, rimadores e outros profissionais que se valem da palavra como ferramenta da transformação para apresentar atividades formativas de diferentes formatos.

Na noite de abertura oficial do festival, dia 28 de agosto, Favela Sounds apresenta a Arena da Palavra, atividade que reflete o tema da edição, programando a grande final da Batalha das Batalhas de rima do evento, um debate sobre narrativas periféricas entre as mestras da “canetada” MC Carol e Elisa Lucinda, e show de abertura da rapper paraibana Bixarte.

Nos dias 30 e 31 de agosto, o festival leva debates inspiradores sobre o mercado criativo a diferentes Institutos Federais de Brasília. Sob a motivação de “Viver de…”, os encontros inspiram à inclusão produtiva de jovens no mercado criativo.

Marta Carvalho apresenta atividade sobre o tema “Viver de Publicidade”, Karen Cunha fala sobre “Viver de Ideias”, e Michelly Mury aborda o tema “Viver de Música”. E antes mesmo do festival, entre 8 e 25 de agosto, o público pode acompanhar oficinas online e presenciais, além de semifinais em quatro reconhecidas batalhas de rima do DF.

Nesta edição, integrando o tema “As muitas formas de narrar”, o Favela Sounds busca também o/a maior rimador/a do DF, associando-se a quatro batalhas de rima reconhecidas da cidade.

A ideia é que delas saiam os semifinalistas da Batalha das Batalhas, apresentada na noite de abertura, dia 28 de agosto, no Museu Nacional, como programação da Arena da Palavra, onde concorrem a prêmios de R$500, R$300 e R$200 para o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. São elas a Batalha do Cinzeiro e a Batalha das Gurias, que duelam no dia 11 de agosto, no Coliseu de Brazlândia; a Batalha do TrashPark, no Skate Park do Riacho Fundo 1, no dia 23; e a Batalha do Grude, no estúdio Molotov, em Taguatinga, no dia 25.

Programação completa – Favela Sounds 2023

8-25 de agosto

8 a 12 de agosto: Oficina online “Estéticas e escutas periféricas”, com GG Albuquerque

14 a 18 de agosto: Oficina online de “Criação de roteiros para o audiovisual na web”, com Thiago Almasy

21 a 25 de agosto: Oficina online “Entre a literatura e a luta: narrativas para os novos futuros”, com Juliana Borges

14 a 25 de agosto: Oficina presencial “A arte da luta”, com Carlos Alberto, na UAMA do Paranoá

11 de agosto, às 19h30: Batalha das Batalhas – Batalha do Cinzeiro x Batalha das Gurias, no Coliseu (Brazlândia)

23 de agosto: Batalha das Batalhas – etapa Batalha das Gurias

23 de agosto, às 18h30: Batalha das Batalhas – etapa Batalha do Trash Park, no Skate Park (Riacho Fundo 1)

25 de agosto, às 18h: Batalha das Batalhas – etapa Batalha do Grude, no Estúdio Molotov (Taguatinga)

28 de agosto – Abertura (Arena da Palavra)

Local: Auditório I do Museu Nacional

19h: Abertura do festival – solenidade

19h20: As muitas formas de narrar: um encontro entre gerações de rainhas da canetada. Bate-papo entre a premiada poeta Elisa Lucinda e a funkeira e ativista carioca MC Carol.

20h40: Final da Batalha das Batalhas

21h30: Show da cantora paraibana Bixarte

22h30: fim

30-31 de agosto – Debates em instituições públicas de ensino

30 de agosto: Viver de Publicidade com Marta Carvalho no IFB

30 de agosto: Viver de Música com Michelly Mury no IFB

31 de agosto: Viver de Ideias com Karen Cunha no IFB

O BAILE

1 de setembro

Margaridas (DF)

DJ Cxxju (DF)

TRP.P (Canadá)

MC Luanna (SP)

Barbie Plus Size (PA/PR)

Tasha & Tracie (SP)

Eva do Santo Amaro (RJ)

Lia Clark (SP)

DJ Anderson do Paraíso (MG)

2 de setembro

Hate RCT (DF)

DJ Ketlen (DF)

Clara Lima (MG)

Filhos de Dona Maria convida Toninho Geraes (DF/MG/RJ)

DJ V4ne MRQS(PR)

Deize Tigrona (RJ)

UMiranda (DF)

Slipmami (RJ)

Mu540 (SP)

