Redação Mercado Místico ocupa a Avenida Paulista com muita magia!

O Mercado Místico , evento promovido pela Art Shine , vai rolar nos dias 9 e 10 de setembro no Club Homs! Com o slogan “Deixe a Magia Florescer”, o evento é totalmente gratuito e oferece experiências transformadoras com expositores de moda, acessórios e mais, além de palestras com especialistas renomados sobre espiritualidade, rituais e oráculos.

Apresentando a magia dos cristais e a sabedoria das tradições espirituais, o evento também inclui atrações multiculturais, dança e música inspiradora. Descubra um universo místico e divino, conectando-se com sua essência!

O Mercado Místico vai acontecer das 10h às 20h e é um ótimo passeio para levar toda a família! Para mais informações acesse o Instagram e Facebook da Art Shine.

