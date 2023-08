Redação 35ª Bienal de São Paulo enaltece ancestralidades e diásporas

A 35ª Bienal de São Paulo , intitulada “Coreografias do Impossível” , revela a lista completa de 121 participantes, selecionados pelos curadores Diane Lima , Grada Kilomba , Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel , com projeto espacial elaborado pelo escritório Vão . A seleção reflete a pesquisa sobre as complexidades do mundo contemporâneo e os variados significados do tema.

Os participantes desafiam o impossível em suas expressões artísticas, vindos de diferentes contextos, diásporas e povos originários, promovendo um diálogo global. A Bienal abraça o conceito de impossibilidade como um elo entre movimento político e expressão artística.

Para José Olympio da Veiga Pereira , presidente da Fundação Bienal de São Paulo, o evento marca um legado histórico, transcendendo barreiras e possibilitando diálogos sobre questões urgentes e inspirando as futuras gerações.

A equipe de arquitetura Vão lidera o projeto inovador do Pavilhão Ciccillo Matarazzo para a 35ª Bienal de São Paulo. O projeto desafia as convenções modernistas do prédio, buscando uma nova interação entre obras e visitantes, e pela primeira vez, o vão central do Pavilhão será fechado, proporcionando uma perspectiva inédita.

A 35ª Bienal de São Paulo vai ocupar a cidade entre 6 setembro e 10 dezembro. Um passeio cultural imersivo e imperdível, lembrando que a entrada é totalmente gratuita!

