Cine Belas Artes exibe ‘Encontros e Desencontros’ com trilha ao vivo

O clássico filme de Sofia Coppola , “Encontros e Desencontros” , completa 20 anos neste domingo, dia 20 de agosto. Para celebrar da melhor forma possível, o Cine Petra Belas Artes promove mais uma edição do Belas Sonoriza, evento que promove exibição de filmes com trilha sonora tocada ao vivo!

Com duas sessões, às 14h e às 17h, as músicas que embalam a sessão mesclam eletrônica, pop francês e shoegaze – uma vertente do rock alternativo, tocadas pela banda The Soundscapes .

“Alone in Kyoto” (Air), “Just Like Honey” (The Jesus and Mary Chain) e “Sometimes” (My Bloody Valentine) são algumas das músicas que embalam o filme “Encontros e Desencontros”, que encanta pela simplicidade do roteiro, equilibrando melancolia e alegria em uma história comovente.

Estrelado por Bill Murray e por Scarlett Johansson “Encontros e Despedidas” conta a história de duas pessoas em Tóquio: Bob Harris, uma estrela de cinema que busca ganhar dinheiro fácil fazendo alguns anúncios de uísque japonês, e Charlotte, que acabou de se formar na faculdade e não tem ideia do que quer fazer da vida.

Os ingressos para curtir o Belas Sonoriza no Cine Petra Belas Artes custam R$60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) e estão disponíveis na bilheteria do Petra Belas Artes e também pela internet, clicando aqui .

