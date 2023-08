Redação Big Food Fest traz a MAIOR COXINHA DO MUNDO para SP!

Quem gosta de uma comilança das boas pode ir preparando a barriga porque o Big Food Fest está chegando em SP! O festival de comidas gigantes acontece em setembro e além de muitas delícias, traz uma programação completa para todas as idades.

Cachorro quente, coxinhaburger, donuts de coxinha, churros e mais uma diversidade de doces são algumas das comidas GIGANTES servidas no evento.

O Big Food Fest acontece entre os dias 1 a 3 de setembro na Praça Rosa Alves da Silva, na Vila Mariana, No cardápio, prepare-se para encontrar a maior coxinha do MUNDO, pesando 76 kg, além de diversas opções de bebidas e muitos rótulos de cervejas artesanais!

Comemorando também o aniversário do bairro, o Big Food Fest também promove um show por dia, além do DJ Dinho Garcia embalando o rolê todinho.

Ritmos variados como o melhor do pop, dance, country, hits dos anos 70, 80, 90 e atuais vão ditar o som do evento! Atrações para as crianças também vão estar disponíveis na área kids.

Fortalecendo o pequeno consumidor e empreendedor, o evento também conta uma feira de economia criativa, com produtos artesanais autorais e no precinho!

E aí? Vai perder o Big Food Fest? Saiba mais informações clicando aqui .

Mais delícias por SP:

Veja também: Festa da Achiropita: uma explosão cultura e comida italiana