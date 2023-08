Passeios para curtir um Dia dos Pais inesquecível em SP

Dia dos Pais não precisa ser somente o tradicional almoço em família – ainda mais numa cidade recheada de passeios culturais como SP!

Se você é do tipo diferentão e quer surpreender o papi, a Catraca Livre selecionou ótimas opções gratuitas ou no precinho para você aproveitar o Dia dos Pais como preferir!

Na lista, você encontra rolês pra todos os estilos! Se ele adora cinema a Cinemateca Brasileira é uma opção e tanto; se ele não abre mão de um drinkinho autoral, tem o SubAstor; se ele é da pegada ao ar livre, tem o Núcleo da Pedra Grande; se ele curte uma comidinha diferente, vai adorar o Congolinaria e tem muito mais coisa para aproveitar o dia com o melhor da cultura de SP!

Já avisa o paizão que o fim de semana será incrível:

Programão para toda família é música! No Villa Jazz Festival grande nomes da cenal local em uma atmosfera aconchegante fazem um rolê imperdível para o seu pai! No estacionamento externo do Shopping VillaLobos além de muito jazz e música boa, o evento vai oferecer também comidinhas e drinks delícias!

De graça, petfriendly e seguindo todos os padrões de acessibilidade é uma baita pedida para o dia dos pais! Para mais informações sobre a programação clique aqui .

Quando? Sábado e domingo das 12h às 22h

Onde? Shopping VillaLobos | Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros

Quanto? De graça!

Tour guiado no Theatro Municipal

O Theatro Municipal de São Paulo foi fundado em 1911 e refletia as aspirações cosmopolitas da época. O edifício é inspirado na Ópera de Paris, com traços renascentistas e barrocos na fachada e, no interior, com muitos adornos e obras de arte: bustos, bronzes, medalhões, afrescos, cristais, colunas neoclássicas, vitrais, mosaicos e mármores.

Além de assistir os espetáculos no teatro, é possível fazer um passeio guiado pela construção, descobrindo detalhes históricos e curiosidades arquitetônicas do edifício e da Praça das Artes, instituição vizinha administrada pela mesma Organização Social.

Quando? Quarta, quinta e sexta, às 11h, 13h, 15h e 17h | Sábado, às 10h, 11h, 13h e 14h

Onde? Praça Ramos De Azevedo, s/n – República

Quanto? Grátis , ingressos são reservados através do site.

Clique aqui e reserve seu ingresso.

Exposição B.B King

Se seu pai curte música ele não pode deixar de visitar a exposição em homenagem ao B.B King , o rei do blues, no Museu da Imagem e Som ! Com uma mostra com diversos itens relacionados à sua vida e obra, “B.B King: um mundo melhor em algum lugar” faz referência a seu álbum de 1981, “B.B. King: There Must Be a Better World Somewhere” e aborda questões de segrefação e inclusão!

Oportunidade única para mergulhar na história e legado desse ícone da música no precinho! Para não perder esse rolê e ver onde comprar seu ingresso clique aqui .

Quando? Sábado das 10h às 20h. Domingo das 10h às 18h.

Onde? MIS – Museu da Imagem e do Som | Avenida Europa, 158 – Jardim Europa

Quanto? R$20 inteira e R$10 meia entrada

SubAstor Bar e Bar do Cofre

O charmoso bar SubAstor tem dois endereços na cidade: o tradicional, em Pinheiros, com suas cadeiras confortáveis, cortinas de veludo vermelho e o disputadíssimo balcão, onde há sempre novidades para degustar no cardápio, e o Bar do Cofre SubAstor , instalado no antigo cofre do Banco do Estado de São Paulo, enterrado no subsolo do Edifício Altino Arantes (antigo Banespa), no Centro Histórico de São Paulo, com suas características originais do cofre, como as portas circulares feitas de concreto e aço reforçado.

Subastor Pinheiros

Quando? Segunda, das 12h às 23h. Terça e quarta, das 12h à 00h. Quinta, das 12h à 1h. Sexta e sábado, das 12h à 1h30. Domingo, das 12h às 20h

Onde? Rua Delfina, 163

Quanto? Grátis – reservas aqui

Bar do Cofre

Quando? Quarta e quinta, das 16h à 00h. Sexta, das 16h à 1h. Sábado, das 14h à 1h. Domingo, das 14h às 20h

Onde? Rua João Brícola, 24

Quanto? Grátis – reservas aqui

Musical ‘O Rei Leão’

Que tal passar o dia dos pais acompanhando a história de Simba e seu pai Mufasa? Depois de 10 anos longe dos palcos, um dos maiores espetáculos da Broadway retorna aos palcos!

Com um elenco de 53 atores, incluindo 12 sul-africanos, que trazem a autenticidade das seis línguas africanas originais para os diálogos e canções, “O Rei Leão” é um espetáculo cheio de talento e diversão! Claro que as crianças não piscam, mas é um musical que promete encantar até os adultos. Saiba mais acessando aqui .

Quando? Sábado e domingo, às 15h e às 20h

Onde? Teatro Renault | Avenida Brigadeiro Luís Antônio – República

Quanto? A partir de R$160

Congolinaria

Quem não gosta de experimentar pratos diferentes? Seu pai com certeza adora! E para isso, escolhemos o Congolinaria para uma experiência gastronômica pra lá de especial!

O Congolinaria é um vegan food africano que serve comida típica da República Democrática do Congo, privilegiando ingredientes naturais ao invés de industrializados.

Quando? Terça a domingo, das 11h às 22h

Onde? Avenida Professor Alfonso Bovero, 382

Quanto? Pratos por diversos valores

Exposição ‘Retratistas do Morro’

Se seu pai curte fotografia, arte e museus ele vai amar uma visita na nova exposião do Sesc Pinheiros! “Retratistas do Morro” se aprofunda nas recentes produções fotográficas brasileiras, com foco na região do Aglomerado da Serra ao Sul de Belo Horizonte.

A mostra evidencia o trabalho dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes , com a proposta de contar a história da fotografia, seus pioneiros e suas raízes no Brasil, através de retratos capturados por pessoas nos interiores do país. Cerca de 250 mil negativos reunidos fazem parte de toda exposição, para saber mais sobre clique aqui .

Quando? Sábado das 10h30 às 21h. Domingo das 10h30 às 18h

Onde? Sesc Pinheiros | Rua Pais Leme, 195 – Pinheiros

Quanto? Gratis!

Centro de Esportes Radicais

A selva de pedra também pode ser convidativa para os esportes radicais. Dúvida? Então você PRECISA conhecer o Centro de Esportes Radicais , um espaço no Bom Retiro, bem perto do Shopping D, dedicado aos aventureiros de plantão. E o melhor: a entrada é GRÁTIS!

São mais de 38 mil metros quadrados de área com atrações disponíveis para um público de todas as idades. Para os mais radicais, um dos destaques é o circuito de parkour desenhado por Jean Wainer, que pratica o esporte há mais de uma década. São 650 metros de pista – a primeira do Brasil, segundo o atleta.

Mas, se você prefere outro tipo de exercício, há várias opções de atividades. O centro tem ciclovia, pista para caminhada, mesas com tabuleiro para jogo de damas, academia ao ar livre para terceira idade e até um ginásio de sumô! E, para dar uma relaxada, o espaço ainda conta com uma área de convivência para piqueniques e uma praça para eventos variados.

Bora curtir um Dia dos Pais ao ar livre?!

Clique aqui e saiba tudo!

Quando? Segunda-feira a domingo, das 7h às 22h

Onde? Av. Pres. Castelo Branco, 5700 – Bom Retiro

Quanto? Grátis

Pedra Grande, no Parque Estadual da Cantareira

Papais que curtem passeios ao ar livre também têm opção <3 No Núcleo Pedra Grande do Parque Estadual da Cantareira está um dos mais surpreendentes mirantes da cidade! A apenas 10 km da Praça da Sé, zona norte da cidade, você encontra um canto verde de mata atlântica no meio da metrópole.

A Trilha da Pedra Grande tem 9.500 metros, ida e volta. Trata-se de uma antiga estrada que teve seu asfalto preservado. O ponto alto da trilha é a Pedra Grande (1.010 m de altitude), um grande afloramento rochoso de granito, onde devido à sua posição geográfica, permite que a Cidade de São Paulo seja vista do Norte para o Sul.

Quando? Quarta a domingo das 8h às 17h

Onde? R. do Horto, 1.799 – Parque da Cantareira

Quanto? R$ 37

Festa da Achiropita

A festa da Nossa Senhora Achiropita, padroeira do bairro do Bexiga, vai trazer uma explosão de cultura italiana e se seu pai gostar esse é o lugar PERFEITO! Pratos deliciosos que vão fazer você e sua família salivar, desde o clássico espaguete até os irresistíveis antepastos são algumas das comidas típicas disponíveis!

Música tradicional também faz parte da festança! A banda Felice Itália e os Três Tenores Nrasileiros vão levar muita dança ritmo para as ruas do Bexiga!

Quando? Sábado das 18h às 00h. Domingo das 17h30 às 22h30

Onde? Paróquia Nossa Senhora Achiropita | Rua Treze de Maio, 478 – Bela Vista

Quanto? Grátis!

