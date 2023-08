Redação 22ª Feira Internacional do Livro homenageia Gilberto Dimenstein

Alô, amantes da arte da escrita! A 22ª FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) acontece entre 12 e 20 de agosto, destacando a literatura da América Latina!

Esse lindo evento ocupa 16 locais, que recebem atividades simultâneas abrangendo diversos temas literários. Nesta edição, um dos nomes escolhidos para ser homenageado foi Gilberto Dimenstein , grande jornalista e idealizador da Catraca Livre !

Confira alguns destaques da programação da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto:

No dia 17 de agosto, a sala principal do Theatro Pedro II vai receber a mesa “Povos Originários e Afrodescendentes na Literatura Latino-americana” reunindo Velia Vidal , escritora afro-colombiana e ativista cultural, e Márcia Kambeba , escritora, poeta, compositora, palestrante de assuntos indígenas e ambientais. A mediação será comandada pela jornalista Ana Maria Correa Rodriguez .

Já no dia 18 de agosto, às 19h30, no Auditório Meira Júnior (Theatro Pedro II), a autora argentina Selva Almada promove um bate-papo com o grupo brasileiro Coletiva Palabreria , conhecido por adaptar suas obras que abordam violência de gênero e misoginia. Almada é considerada pelos leitores e pela crítica como uma das grandes revelações da literatura latino-americana!

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, incluindo palestras, shows e projetos educacionais. Para não perder nada da programação, basta acessar o site da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.

