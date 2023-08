Redação Espetáculo ‘Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais’ alegra SP

O musical “Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais” é uma homenagem ao renomado sanfoneiro pernambucano Dominguinhos (1941-2013), destacando sua diversificada carreira musical que abrangeu forró, jazz, pop e MPB. O espetáculo, que já obteve sucesso em várias cidades, retorna a São Paulo para uma curta temporada no Teatro Bravos , marcando uma década desde o falecimento do compositor.

Dirigido por Gabriel Fontes Paiva e com direção musical de Myriam Taubkin , parceiros no Projeto Memória Brasileira , o espetáculo une elementos documentais e poéticos, retratando momentos marcantes da vida do artista e celebrando o o legado musical e a influência duradoura de Dominguinhos no cenário artístico brasileiro.

A dramaturgia, elaborada ao longo de dois anos e escrita pela jornalista Silvia Gomez , é baseada em entrevistas com pessoas próximas a Dominguinhos, como Anastácia e Liv Moraes , e pesquisas conduzidas pelo jornalista Lucas Nobile . A encenação envolve um jogo entre atores e músicos, que se alternam nos papéis de Dominguinhos e de figuras importantes em sua trajetória.

