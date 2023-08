Redação ERUV: Casa do Povo promove uma festa de rua no Bom Retiro!

No dia 12 de agosto vai rolar a segunda edição do ERUV , um evento organizado pela Casa do Povo e que tem a proposta de ocupar a Rua Três Rios com uma programação cultural incrível, das 10h às 20h!

Inspirada em um conceito judaico, “Eruv”, que significa mistura em hebraico, se relaciona com a criação de um espaço temporário a cada shabat (sábado), conhecido pela tradição judaica como o dia de descanso. A festa na rua revisita esse termo e busca desacelerar o ritmo diário, oferecendo atividades diversas para descanso e conexão comunitária.

Ao longo do sábado, a Rua Três Rios, entre os números 190 e 362, vai se transformar em um espaço compartilhado com atividades gratuitas, como almoço coletivo, torneio de xadrez, yoga, oficinas, estação gráfica e apresentações musicais, oferecendo uma pausa para sonhar com o bairro e promover interações!

A programação completa desse eventão você consegue acessar clicando aqui ! Um baita rolê para esse sabadão ensolarado!

