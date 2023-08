Redação Fundo de Quintal, Detonautas e muito esporte de graça no Rio

O evento “Claro Diversão no Parque” chega no Parque Madureira entre 13 e 27 de agosto, com diversos shows incríveis e práticas esportivas gratuitas! Sempre com início às 9h, o evento combina oficinas esportivas de diversas modalidades durante a manhã, seguidas por shows de renomados artistas da música brasileira a partir das 18h.

Grandes nomes da música brasileira, como Fundo de Quintal , Detonautas Roque Clube e Gabriel, o Pensador , estão programados para se apresentar nesse eventão que combina um ambiente esportivo, bem estar e música boa! Além disso, o público pode participar de aulas de futevôlei e futebol em datas específicas, bem como aulas de skate na moderna pista do parque.

Com uma programação diversificada que combina música e esportes, o “Claro Diversão no Parque” busca proporcionar entretenimento para toda a família, incentivando a participação em atividades esportivas e culturais. E o melhor: todo esse rolé é GRATUITO e não precisa reservar a entrada! É só chegar!

Confira a programação completa:

13 de agosto

9h às 12h: Clínica esportiva futevôlei

17h às 18h: DJ

18h às 19h30: Fundo de Quintal

19h30 às 20h: DJ

20 de agosto

9h às 12h: Clínica esportiva futebol

17h às 18h: DJ

18h às 19h30: Detonautas Roque Clube

19h30 às 20h: DJ

27 de agosto

9h às 12h: Clínica esportiva skate

17h às 18h: DJ

18h às 19h30: Gabriel, o Pensador

19h30 às 20h: DJ

