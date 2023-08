Redação Semana Paulista de Dança leva espetáculos gratuitos ao MASP

Vai rolar no MASP , entre os dias 23 e 27 de agosto, a 5ª edição da Semana Paulista de Dança ! Com curadoria de Anselmo Zolla, o evento realiza apresentações gratuitas no MASP Auditório e no icônico vão livre, com participação de companhias de dança de diversos estados do Brasil, abrangendo estilos que vão do balé clássico à dança de salão.

Entre os destaques da programação da Semana Paulista de Dança estão os espetáculos “PARIS” , uma homenagem a figuras do século 20, “Paz e amor II” , que celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, e “Poderia ser rosa” , abordando o tema do feminicídio.

O evento também conta com apresentações inspiradas em obras literárias, além de apresentações destinadas à imaginação da criançada! Incrível, né?

A Semana Paulista de Dança visa aproximar a cidade da dança e da cena contemporânea, se alinhando com a missão do MASP. E o melhor: esse rolê é totalmente gratuito e a distribuição de ingressos é conforme horário de chegada!

Vem ver o que tá rolando pela cidade:

