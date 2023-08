Redação Brincando na Praça: o passeio perfeito para curtir com as crianças

Nos dias 12, 13, 19 e 20 de agosto, o projeto Brincando na Praça leva diversas atividades culturais e educativas para o público infanto-juvenil nas Praça do Campo Limpo e Praça do Feirão , localizadas na Zona Sul de São Paulo. Com mais de 20 atrações, incluindo teatro, dança, circo e oficinas culturais, a programação é totalmente gratuita e acessível a todos!

A iniciativa tem o objetivo de estimular a criatividade, aprendizado e senso de coletividade, valorizando a cultura e o trabalho de artistas locais. A curadoria enfatizou produções que abordam inclusão social, como por exemplo o espetáculo bilíngue “As Histórias de Benê” da Trupe Arlequinos & Colombinas , concebido em LIBRAS e Português, ou o show de dança “Frestas Poéticas” da Cia Dança Sem Fronteiras , que traz para o palco bailarinos incríveis que possuem uma baixa visão.

Além disso, cada detalhe do Brincando na Praça foi milimetricamente pensado. As praças, localizadas em bairros periféricos da cidades, recebem uma grande tenda de circo, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para pais, mães e responsáveis levarem suas crianças e jovens para momentos de reflexão e interação com as apresentações.

Incrível, né? O Brincando na Praça é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com apoio de WestRock, Atacadão, Itaú Unibanco, Kasznar Leonardos, Subprefeitura Campo Limpo e Subprefeitura M’Boi Mirim, e realização da Muda Cultural , do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução.

Confira a programação completa e aproveite MUITO:

12 e 13 de agosto, sábado e domingo

Local: Praça do Campo Limpo (em frente à Casa de Cultura Campo Limpo)

Endereço: R. Aroldo de Azevedo, 100 – Jardim Bom Refúgio

Sábado, 12 de agosto

10h Abertura do evento

10h30 Pernalta e Malabarista | Cia Terrível

11h Temos Vagas | Cia Navega Jangada de Teatro

12h30 Jogos de Construção Estética: Construssim | Zebra5 Jogo e Arte

14h30 O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá | Cia Novelo

16h sEUss | Ó1É Cia de Dança

17h Retirantes | Trupe Baião de 2

Domingo, 13 de agosto

10h Abertura do evento

10h30 Circo de Gigantes | Cia 2 e Meio

11h Frestas Poéticas | Dança Sem Fronteiras

12h30 Bonecos, Ritmos & Músicas | Cia Bonecos Urbanos

13h30 Oficina de Bolhas de Sabão Gigantes | Trupe BorboLetras

14h30 Oficina de Fantoches com Sucata | Cia Bonecos Urbanos

15h30 Piolin | Cia Lúdicos de Teatro Popular

16h30 Caça ao Tesouro

Dias 19 e 20 de agosto, sábado e domingo

Local: Praça do Feirão (Praça João Fernandes Camisa Nova)

Endereço: R. Arlindo Fraga de Oliveira, 436-480 – Jardim São Luís

Sábado, 19 de agosto

10h Abertura do evento

10h30 Pernalta e Malabarista | Cia Terrível

11h Tchibum | Cia Meu Corpo Meu Brinquedo

12h Teatro Lambe-Lambe Caixa Casa Mundo | Coletiva Pontos de Fiandeiras

13h Oficina de Bolhas de Sabão Gigantes | Trupe BorboLetras

14h Teatro Lambe-lambe Caixa Casa Mundo | Coletiva Pontos de Fiandeiras

15h O Mistério do Coelho Pensante | Trupe Los Lobos Bobos

Domingo, 20 de agosto

10h Abertura do evento

10h30 Circo de Gigantes | Cia 2 e Meio

11h As Histórias de Benê | Trupe Arlequinos & Colombinas

12h Oficina Acrobacias em Família | Companhia Linhas Aéreas

13h De Um Ponto Ao Conto | Núcleo Salamandra

15h Rei na Rua | Bando Golíardis

16h Caça ao Tesouro

