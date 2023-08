Redação Taste São Paulo Festival tem comida boa e música ao vivo!

Evento gastronômico é tudo de bom, né? Se prepare porque o Taste São Paulo Festival , considerado um dos maiores festivais gastronômicos do mundo, busca fazer comidinhas gostosas com um caráter sustentável, saudável e social!

O Taste Festival acontece em várias cidades do mundo e, em sua 7ª edição na capital paulista, leva ao Parque Villa-Lobos a culinária mais diversificada possível! Expositores variados servem comidas para todos os gostos.

Para deixar tudo ainda mais gostoso, o evento conta com participação da Feira Preta , um dos maiores festivais de cultura negra e empreendedorismo da América Latina, comercializando produtos de empreendedores negros, com destaque para a culinária afro-brasileira com azeite de dendê, pimentas, farinha de mandioca, doces, compotas, vegetais de pequenos agricultores, entre outros produtos.

A área de expositores do evento recebe ainda a forte participação de empreendedoras mulheres com produtos variados, visando trazer mais oportunidade e visibilidade para a atuação feminina.

Na gastronomia social e de inclusão, o restaurante-escola Da Quebrada participa no primeiro final de semana. Utilizando produtos orgânicos sazonais, o projeto ressalta o poder da gastronomia como ferramenta de transformação social. O cardápio do restaurante no evento apresenta um de seus sucessos, a feijoada vegana, além de vegetais preparados na grelha, entre outras delícias.

A Casa Diversa é outro projeto presente no rolê. A ONG criada no ano passado tem um restaurante-escola, onde oferece formação em alimentos e bebidas para pessoas LGBTQIA+ egressas do sistema penitenciário.

A iniciativa visa proporcionar qualificação profissional e ainda facilitar (e monitorar) a contratação das alunas e alunos em estabelecimentos de vários estilos. A Casa Diversa trabalha com ingredientes de pequenos produtores, em receitas de inspiração brasileira.

Além de poder experimentar tudinho, você vai poder participar de aulas e palestras realizadas nos espaços de conhecimento! Como não dá para ter silêncio num lugar como esse, terão DJs e shows de música ao vivo. Todo esse rolezão acontece nos finais de semana dos dias 18, 19 e 20 e também 25, 26 e 27 de agosto.

O Taste São Paulo Festival rola às sextas-feiras das 17h às 23h, aos sábados em duas sessões, das 12h às 23h, e aos domingos das 12h às 20h. O valor dos ingressos varia de acordo com o dia e lote, mas são vendidos a partir de R$ 32. Para comprar, acesse o site oficial clicando aqui .

Confira a lista completa de restaurantes, programação e outras informações aqui .

Mais rolês por SP:

Veja também: Festa da Achiropita: uma explosão cultura e comida italiana

Veja também: Pinacoteca recebe exposição imperdível de Marta Minujín