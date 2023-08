Redação Oxigênio Festival ocupa SP com o melhor do punk, hardcore e rock

São Paulo é uma cidade enorme e tem público para todos os tipos de música! O Oxigênio Festival é para aqueles que curtem música independente com muito punk, hardcore e rock alternativo nacional e internacional.

A 8ª edição do evento tem como sede o Aeroclube Campo de Marte , que recebe dois palcos para os 25 artistas nacionais e internacionais .

Um dos destaques do line-up é a banda Rancore em sua formação completa. Samiam também é um dos destaques do festival, já que a banda é remanescente da cena punk do final da década de 1980 na Califórnia e considerada pioneira do então chamado “emocore”.

O público ainda vai poder acompanhar outros grandes nomes como The Slackers tocando Ska, o ícone do punk rock nacional Blind Pigs , Chelsea Grin e todo seu deathcore e o cantor canadense Jonny Craig , uma das vozes mais reconhecidas do rock.

Confira a programação completa do Oxigênio Festival:

26 de Agosto (sábado):

Rancore, Samiam (EUA), Dead Fish, The Slackers (EUA), Blind Pigs, Chuva Negra, Colid, Molho Negro, Sapobanjo, Lylith Pop, Refugiadas e Karaokillers

27 de Agosto (domingo):

Rancore, Chelsea Grin (EUA), Jonny Craig (CAN), Granada, Day Limns, Zander, Hevo84, Mia, Leela, Bad Luv, Putz, The Zasters, Uelo, Karaokillers.

