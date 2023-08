Redação Festival Sample leva muito hip-hop ao CCSP, tudo de graça!

A cultura hip-hop presente em toda a cidade ganha um palco para se expressar! Celebrando 35 anos da carreira do DJ KL Jay e 50 anos da festa considerada o marco-zero do hip-hop, o Festival Sample – do Clássico ao Original chega ao CCSP com entrada gratuita!

Ao longo de 16 dias, o rolê vai promover uma imersão no universo da produção musical. Tendo o sample como elemento principal do evento, a programação conta com participação de DJ Hum e colaborações de Kamau e de DJ Will, dois pesquisadores igualmente aficionados pela história do hip-hop.

Um dos destaques do Festival Sample é a exposição de discos importantes para a cultura do hip-hop, montada na Praça das Bibliotecas do CCSP, com 38 álbuns que deram origem a samples registrados em faixas de outros 38 LPs essenciais para a história do gênero. Boa parte dos discos exibidos são do acervo pessoal do DJ KL Jay.

O público do festival ainda pode participar de duas masterclasses sobre produção, mixação e masterização de música – uma delas com a reunião de DJ KL Jay, DJ Will e Kamau afirmando o papel do DJ como “artesão da batida”.

A programação do rolê ainda conta com show de encerramento de KL Jay e lançamento oficial de um compacto com Estamos Vivos, de ZL Killa, Fhato, Emmy Jota e Jota Ghetto, e Território Inimigo, de Anarka, Amiri e Jota Ghetto.

O Festival Sample rola de 12 a 30 de agosto. A programação acontece em horários distintos, mas a exposição de discos funciona de terça a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h. A abertura do evento acontece no dia 12, a partir das 12h.

As masterclasses começam às 19h nos dias 22 e 23. Por fim, o show de encerramento vai das 19h às 21h no dia 30. Os ingressos para as atividades especiais serão disponibilizados para reserva na bilhereria online uma semana antes da abertura do festival.

SP não para por aí! Se liga em mais coisa que tá rolando:

Veja também: B.B. King: rei do Blues ganha exposição imperdível no MIS

Veja também: Jazz Mansion: festa imperdível em uma mansão dos anos 50