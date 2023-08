Redação Festival Indiano leva muita cultura típica à Avenida Paulista

No dia 16 de setembro, às 11h, o Clube Homs , localizado na Avenida Paulista, vai abrir as portas para o Festival Indiano ! Com entrada gratuita, o evento oferece uma jornada mágica pela cultura indiana com palestras, yoga, meditação, feira vegana, música “kirtana” e a presença de Paramahamsa Vishwananda , um mestre espiritual reconhecido mundialmente.

O mestre dará uma bênção especial chamada “Darshan” para cada participante, proporcionando uma experiência divina e transformadora para todos. Paramahamsa Vishwananda é o fundador da Bhakti Marga, uma instituição dedicada a cultivar a conexão com o divino.

Para participar do Festival Indiano e receber a bênção do guru, as inscrições já estão abertas no site da Bhakit Marga, acesse o link por aqui .

