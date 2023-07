Redação Fernanda Montenegro homenageia Nelson Rodrigues no RJ

O projeto Sesc Mulheres Plurais apresenta a gigantesca Fernanda Montenegro no Teatro Multiplan, de 3 a 6 de agosto, com a leitura dramatizada de “ Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo “, baseada no livro organizado por Sônia Rodrigues , filha do autor.

O espetáculo traz trechos marcantes das peças do dramaturgo, incluindo “O Beijo no Asfalto”, e conta com adaptação, direção e produção assinadas pela imortal da Academia Brasileira de Letras.

Fernanda Montenegro e Nelson Rodrigues tiveram uma relação próxima nos anos 1960, quando ela atuou em algumas de suas principais criações teatrais e televisivas, tornando a obra do dramaturgo uma parte significativa de sua carreira.

Uma oportunidade incrível de encontrar com uma das maiores artistas brasileiras! Os ingressos já estão disponíveis na plataforma da Sympla e na bilheteria do teatro.

