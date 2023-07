Redação Espetáculo ‘Veraneio’ narra um encontro familiar tragicômico

O espetáculo “Veraneio” terá nova temporada no Teatro Bravos , de 5 a 27 de agosto, após sucesso de estreia no Sesc Ipiranga. A montagem, fruto da parceria entre Leonardo Cortez e Pedro Granato , aborda um encontro familiar na casa de praia, revelando desdobramentos tragicômicos e conflitos entre os personagens e suas angústias.

Com elenco de destaque, incluindo Clarisse Abujamra , a peça mescla drama e humor por meio de diálogos ágeis e afiados. O texto é super contemporâneo e traz questionamentos sobre o afastamento familiar e os desafios do reencontro com traumas e frustrações, além de abordar também questões políticas e econômicas, espelhando vivências brasileiras dos últimos anos.

A escolha do título da peça está ligada a essa intenção provocadora, como explica Leonardo Cortez, que é reconhecido por sua sensibilidade ao tratar dos cotidianos e incômodos brasileiros em suas obras.

A peça representa um espelho para o espectador, levando-o a se identificar com os dilemas e conflitos enfrentados pelas personagens, em um contexto marcado por desafios e incertezas.

