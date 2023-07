passeiosbaratossp Edifício Matarazzo oferece visitas guiadas e gratuitas

Bora conhecer mais locais incríveis em sp? O Edifício Matarazzo , sede da nossa prefeitura, agora está recebendo turistas e moradores!

Com duração de uma hora, os visitantes conhecem a história, a arquitetura e um surpreendente jardim suspenso no topo do edifício com vista panorâmica para o centro da cidade.

O Edifício Matarazzo é sede da Prefeitura de São Paulo desde 2004 e fica num dos pontos mais famosos da cidade, o Viaduto do Chá, em cima do Vale do Anhangabaú. Antes disso, o prédio abrigou o Banespa, o antigo banco do Estado de São Paulo.

História

Aberto no final de 1930, o prédio foi projetado por Severo e Vilares, com revisão do arquiteto italiano Marcello Piacentini a pedido do industrial Francisco Matarazzo, que possuía mais de 300 empreendimentos no Brasil e era considerado um dos homens mais ricos daqueles tempos.

O edifício foi sede das indústrias da família Matarazzo até 1972, quando foi vendido ao Grupo Audi. Depois, o prédio passou a pertencer à Prefeitura de São Paulo em um acordo da renegociação da dívida da Companhia Municipal de Transportes Coletivos. E em 2004, passou a abrigar a sede da administração municipal.

O prédio em estilo neoclássico tem 14 andares e, no terraço, há um jardim com mais de 400 plantas e um pequeno lago com carpas completando um belo projeto paisagístico.

Com um estilo que lembra os edifícios italianos da década de 30, Piacentini, que também era conhecido como o “arquiteto de Mussolini”, incorporou ao prédio algumas das características da arquitetura neoclássica, como a grandiosidade e a imponência. No hall de entrada, as paredes são revestidas em mármore travertino, dando uma aparência luxuosa ao local. Eventualmente, há exposições de obras de arte neste espaço.

A visita

O guia leva todos os visitantes pelo terceiro andar nos jardins e mirantes da cobertura. A visão privilegiada da região do Triângulo Histórico e da Serra da Cantareira faz valer a pena o passeio!

Não há necessidade de agendamento, para fazer a visita é só chegar com no mínimo uma hora de antecedência à recepção do edifício. O passeio que acontece em horários variados, confira a programação abaixo:

Terça-feira a sexta-feira: 14h30 e 16h30

Sábados: 16h30

Domingos: 10h30 e 16h30

Para cada visita há um limite de 10 vagas por horário, além de ser necessária a apresentação de um documento original e oficial com foto, inclusive para crianças (para crianças até cinco anos incompletos também é aceita certidão de nascimento).

Mais informações sobre a visitação no Edifício Matarazzo você encontra no site da Prefeitura de São Paulo. Para acessar, clique aqui.

