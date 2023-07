Redação K-Food Festival leva muita comida coreana ao Bom Retiro!

O K-Pop e as K-Dramas conquistaram sucesso global por meio de sua música envolvente, coreografias elaboradas e histórias emocionantes. E o K-Food, gastronomia coreana, está ganhando popularidade no Brasil, levando à realização do K-Food Festival em São Paulo!

Leia mais: Restaurantes em SP para pedir delivery e apoiar um pequeno negócio

O evento celebra 60 anos de imigração coreana e apresentará as dez comidas mais apreciadas pelos brasileiros, além de oferecer degustação gratuita de diversos pratos, como panquecas de Kimchi e Chá de Yuja. Fica a dica para quem quiser experimentar essas delícias, hein!

O festival, promovido pela AT– Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp , também vai disponibilizar receitas e guia de lojas com produtos coreanos para aqueles que quiserem testar as habilidades na cozinha. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá na Praça Tiradentes em agosto, integrando a celebração do Dia da Cultura Coreana .

Mais cantinhos para conhecer em SP:

Veja também: Centro de Esportes Radicais é opção GRÁTIS para os aventureiros

Veja também: Mercado de Pinheiros é um dos points da boa gastronomia em SP

Veja também: Seria um sonho? Playcenter reabre com 120 novas atrações