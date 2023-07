Redação Cineclube Cortina exibe ‘Bacurau’ e outros clássicos nacionais

O charmoso cinema que fica no centrão de SP, o Cineclube Cortina , celebra seu primeiro ano de funcionamento com uma programação especial voltada para o cinema brasileiro! O espaço cultural, que também conta com bar e restaurante, exibe oito clássicos nacionais, até o dia 6 de agosto.

Um dos destaques é a exibição do famosíssimo filme “Bacurau” (2019), que terá uma sonorização ao vivo pelo grupo de rock Boogarins . Além do inédito filme “A Praga”, que foi restaurado depois de ser perdido em um incêndio.

A programação completa você confere abaixo e para garantir o seu ingresso, basta clicar aqui .

“Marte Um” (2022 | 115 min | 16 anos). Direção: Gabriel Martins.

25.07 às 18h30 | 06.08 às 14h00

“Máquina do Desejo” (2021 | 120min | 16 anos). Direção: Joaquim Castro, Lucas Weglinski.

25.07 às 20h45 | 05.08 às 14h15

“A Praga” (2022 | 70 min | 16 anos). Direção: José Mojica Marins, Luis Claudio Bonacura, Matheus Sundfeld, Pedro Junqueira, Cédric Fanti.

26.07 às 19h00 | 30.07 às 18h00 | 06.08 às 16h15

“A Rainha Diaba” (1974 | 101 min | 18 anos). Direção: Antonio Carlos da Fontoura.

26.07 às 20h30 | 29.07 às 16h00

“O Menino e o Mundo” (2013 | 80 min| Livre). Direção: Alê Abreu.

27.07 às 19h00 | 30.07 às 14h00

“A Hora da Estrela” (1985 | 96 min | 12 anos). Direção: Suzana Amaral.

27.07 às 20h45 | 30.07 às 15h45

“Durval Discos” (2002 | 93 min | 12 anos). Direção: Anna Muylaert.

29.07 às 18h00 | 01.08 às 21h00

“Bacurau” ( 2019 | 131 min| 16 anos). Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dorneles.

01.08 às 18h30 | 06.08 às 17h45

