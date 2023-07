Redação Cine Autorama: cinema drive-in exibe filmes de graça em SP

Quem nunca teve vontade de assistir filmes no carro, assim como acontecia nos anos 60? Agora você tem essa oportunidade, porque SP recebe o Cine Autorama , que realiza quatro sessões no estilo cinema drive-in para todos os públicos!

Durante os dias 29 e 30 de julho o estacionamento da Alesp recebe o público de carro, mas também serão disponibilizadas cadeiras para acomodar pedestres durante a exibição dos filmes! Serão 80 vagas para carros e 20 para cadeiras.

Abrindo a programação do cinema drive-in, “Ratatouille” (2007) vai contar a história desse ratinho talentoso, que sonha em ser um chef de cozinha! A sessão da animação começa às 19h no sábado, 29.

Na sequência o público acompanha “Julie & Julia” (2009), às 21h30, que conta a história real de Julie que se encontra na gastronomia e se desafia a preparar todas as 521 receitas de culinária do livro da incrível Julia Child!

No domingo, 30, é dia de dar risada com “Minha Mãe é uma Peça 3” (2019) e as aventuras e confusões da Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo. A exibição começa às 18h30. O filme conquistou os cinemas brasileiros e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional – e o melhor de tudo: essa sessão tem recursos de acessibilidade para todo mundo poder se divertir junto!

“Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!” (2018) encerra a programação do cinema drive-in, com exibição às 21h. Prepare-se para voltar à ilha grega de Kalokairi em uma aventura musical repleta de emoção e hits do ABBA!

Curtiu? Se prepare para levar toda a família para o cinema drive-in Cine Autorama ! Os ingressos são reservados pelo site e são válidos por veículo, já para a área das cadeiras não é preciso reservar ingressos, a ocupação dos lugares é livre e por ordem de chegada. Reserve seus ingressos clicando aqui .

Agora silêncio por favor, porque a sessão já vai começar!

