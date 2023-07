Redação Pinacoteca recebe exposição imperdível de Marta Minujín

A gigante Pinacoteca de São Paulo apresenta “Marta Minujín: Ao Vivo” , primeira mostra panorâmica do Brasil dedicada à renomada artista latino-americana.

Com curadoria de Ana Maria Maia , a exposição ocupa as sete salas do primeiro andar da Pinacoteca Luz e exibe mais de 100 obras de 1963 até os dias de hoje.

Destacam-se trabalhos como “El batacazo” (1965), “Galeria Blanda” (1973) e “La caída de los mitos universales” (1978) – além de um inflável de 15 metros de altura, “Escultura de los deseos” (2022), que recebe os visitantes nos primeiros dias da mostra.

Marta Minujín é conhecida pela vanguarda do happening e arte participativa, transitando por diversas linguagens e expressões artísticas. A mostra celebra sua energia e liberdade criativa, refletindo questões políticas e culturais da América Latina.

A Pinacoteca busca homenagear e reconhecer a relevância artística e cultural de Marta Minujín , oferecendo a oportunidade de apreciar e se conectar com o trabalho dessa artista tão influente na cena latino-americana! Para garantir os ingressos basta acessar o site por aqui , mas fica a dica que nos sábados a entrada é gratuita!

