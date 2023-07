Redação Jazz Mansion: festa imperdível em uma mansão dos anos 50

Música boa em grandes palcos é comum de ver, agora se eu te contar que o Jazz Mansion , um festival de jazz, é realizado em mansões históricas ? Demais, né? Mas não para por aí: o festival promove mais do que música boa, mas sim uma experiência com shows, dança, tattoos e mais!

Nos dias 19 e 20 de agosto o Nacional Club, uma mansão construída em 1950 no Pacaembu, recebe a 27ª edição do Jazz Mansion com shows únicos dos principais artistas brasileiros da cena do jazz!

Dá uma olhada em quem sobe no palco nos dois dias intensos de festival: Bruna Black , Diameyka Odara , Tributo Nina & Elza com Marília Lopes , Tributo Luiz Melodia com Renata Soul , Sweet Jazz Experience , Fizz Jazz e New Orleans Piano .

A programação do rolê conta também com Batalha de Break , Batalha de Sapateado , That Swing Dance Company e a discotecagem fica com Daniel Tamenpi .

Além da música, o Jazz Mansion chega com outras atrações, como por exemplo a área de gastronomia que recebe churrasco, flash tattoos criadas especialmente para o evento e, para finalizar, uma loja de discos de vinil.

O evento rola das 15h às 22h e a entrada é livre para todas as idades! As crianças de até 10 anos não pagam e os menores de 18 precisam estar acompanhados por pais ou responsáveis. Os ingressos custam a partir de R$ 115 e são vendidos online. Compre clicando aqui .

