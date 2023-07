Redação Espetáculo ‘O Pequeno Príncipe’ faz temporada em SP

A bem-sucedida adaptação dirigida por Ian Soffredini do clássico infantil “O Pequeno Príncipe” vai reestreiar em São Paulo, no Teatro das Artes . A peça encanta adultos e crianças com a mistura de teatro com luz negra, bonecos e atores, além da clássica história linda do príncipe.

Leia mais: Viaje pela história de Santos Dumont no Farol Santander

A história segue o Pequeno Príncipe em sua jornada por diferentes planetas e encontros com personagens inusitados, até chegar à Terra e conhecer o narrador, que sofreu um acidente no mesmo local.

O diretor preservou as imagens poéticas sugeridas pelo autor Antoine de Saint-Exupéry, destacando a ação e as experiências do Pequeno Príncipe, e o espetáculo leva o público a um mundo de sonho e fantasia, despertando a imaginação de todas as idades. A temporada vai estar rolando aos sábados e domingos, de 5 de agosto a 30 de setembro, às 15h.

Os ingressos já estão a venda e você pode garantir o seu acessando a plataforma da Sympla por aqui ! Um passeio incrível para levar a criançada e se encantar com o universo do Pequeno Príncipe!

Mais rolês imperdíveis para fazer por São Paulo:

Veja também: Espetáculo em tributo a Cássia Eller faz temporada em SP

Veja também: Mostra do Museu da Língua Portuguesa celebra a música brasileira

Veja também: B.B. King: rei do Blues ganha exposição imperdível no MIS