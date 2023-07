Redação BATEKOO Festival ocupa a ZL com um baile PESADÍSSIMO!

Prepara ae! O BATEKOO Festival apresenta sua segunda edição em SP no dia 7 de outubro, na NeoQuimica Arena- mais conhecida como Arena Corinthians. O evento inclui shows da dupla de Recife Shevchenko e Elloco , trazendo o brega funk para a pista, e um show coletivo de rap com Tasha & Tracie , Gregory , Kyan e Mu540 .

O BATEKOO Festival visa se aproximar da cena do rap e do trap nacional, buscando dar espaço para artistas pretos que vêm crescendo nos últimos anos. O objetivo é promover uma troca entre esses artistas e seu público, proporcionando um espaço inclusivo para a comunidade negra e LGBTQIA+ do Brasil.

O tema deste ano é “O Big Bang dos Pretos” , referenciando o conceito de quilombo/quilombagem, testemunhando as aglomerações de pessoas pretas de diversas diásporas e exaltando a negritude e suas identidades diferentes-iguais, além de reforçar o manifesto pela representatividade e diversidade no palco e, principalmente, na pista.

A venda de ingressos desse eventão acontece exclusivamente pela plataforma Shotgun e você consegue garantir por aqui.

