João Gomes, Kevin O Chris e Elba Ramalho de graça em SP

Nos últimos respiros das festividades juninas, a Prefeitura de São Paulo preparou um arraiá INCRÍVEL! O Arraiá Espraiada Festival vai acontecer na Área de Lazer Água Espraiada , na Zona Sul, e conta com shows gratuitos de diversos artistas em dois palcos alternados.

No primeiro dia do festival, sábado, dia 29, o Palco Água traz apresentações de Falamansa, Bicho de Pé, Geraldo Azevedo, Vou Pro Sereno e João Gomes . Já no Palco Espraiada, o público pode curtir as performances de Trio Virgulino, Banda Djavú, Lívia Mattos e Trio Dona Zefa.

No domingo, dia 30, o Palco Água é comandado por MC Paiva, Elba Ramalho, Kevin O Chris, Maneva e Os Barões da Pisadinha . Enquanto isso, no Palco Espraiada, acontecem apresentações de Jonas Medeiros, Janayna Pereira, Peixelétrico e Rastapé. Sucesso puro!

O Arraiá Espraiada Festival oferece uma diversidade de estilos musicais para celebrar o São João e promete entretenimento para todos os presentes na festa – além de comidinhas e bebidas típicas para esquentar o coração!

