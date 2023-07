Redação Festival de Inverno de Paranapiacaba: confira a programação completa

Rolezinho para curtir o frio? Prepare-se que o Festival de Inverno de Paranapiacaba está chegando! Essa experiência imperdível para os amantes do clima de inverno acontece entre os dias 22 e 30 de julho, sempre aos finais de semana.

O Festival de Inverno de Paranapiacaba é conhecido pela programação recheada de atrações incríveis, música, lendas, comidinhas gostosas e também pelos produtos deliciosos feitos a partir da fruta cambuci , uma verdadeira joia da culinária da região que nem todo mundo conhece.

E o cenário é simplesmente mágico , digno de filme! As instalações antigas da ferrovia são o visual perfeito para tirar fotos bem lindas. Não é à toa que até a série da Netflix , “ Princesa da Yakuza “, escolheu esse lugar para gravar algumas cenas!

O festival é um dos eventos mais tradicionais de Santo André e da Grande São Paulo. Mesmo que você não seja fã do frio da serra, a gente recomenda fortemente dar um pulinho em Paranapiacaba pelo menos uma vez na vida. Só não esqueça de levar um casaco bem quentinho e um guarda-chuva, viu?

De acordo com a prefeitura de Santo André, se você for de carro, tem um estacionamento bem bacana na Rodovia Dep. Adib Chammas, altura do quilômetro 47, onde você pode deixar seu veículo. Depois, é só pegar um dos micro-ônibus do FIP, que estarão disponíveis das 10h às 18h, e eles te levam até a entrada da parte baixa de Paranapiacaba… Simples assim!

Na hora de voltar, o último micro-ônibus sai de lá às 20h. Ah, e se você preferir, também vão ter vans adaptadas para o público. Os preços do estacionamento no ano passado eram: R$ 50 para carros, R$ 40 para motos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus.

Agora, se você preferir usar o transporte público, é só pegar a linha 040 saindo do Terminal Rodoviário de Prefeito Saladino , ou então a linha 424 que sai da estação Rio Grande da Serra da CPTM .

Agora se liga nessa programação completinha e recheada de coisa boa:

22/7 | Sábado

Palco Mercado

Apresentação: Lellé Ferreira

11h | Heloisa Lucas (MPB)

13h | Breno Faria (Samba)

15h | Rubens Kurin (MPB)

17h | Pixaim Forró (Forró)

Coreto

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

12h | Leandro Amadeus (MPB)

14h | André Moraes e César Petená (Viola caipira)

18h | André Orbacan (Contação de história)

Palco da Rua Direita

Apresentação: Rodrigo Branco

12h | Pois É (Rock)

14h | Skafandros Orkestra (Ska)

16h | Krias de Kafka (Rock)

18h | Asfixia Social (Rock)

Itinerantes

12h | Cia. Porto de Luanda (Carimbó)

16h | Mister Duds (Mágica)

Espaço Viradouro

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

11h | Cia Porandubas de Teatro (Infantil)

13h | Balé Popular Cordão da Terra (Infantil)

Biblioteca Ábia Ferreira Francisco

14h | Homenagem a Silvia Carrasqueira: sarau, documentário e exposição

23/7 | Domingo

Palco Mercado

Apresentação: Lellé Ferreira

11h | Bando de SP (Forró)

13h | Bendito Samba Clube (Samba)

15h | Os Robertos (MPB)

17h | The Monic (Rock)

Coreto

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

12h | Marcelo Lavrador (Viola)

14h | Tota (Graffiti)

16h | Pedro Redó (MPB)

Palco da Rua Direita

Apresentação: Rodrigo Branco

12h | Banda Idade da Pedra (Rock)

14h | Banda Lepra (Punk)

16h | Conde Favela Sexteto (Jazz)

18h | Anthares (Rock)

Itinerantes

12h | Baque CT (Bumba Meu Boi)

16h | Artistas Itinerantes Margarida (Circo)

Espaço Viradouro

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

11h | Cia Palhadiaço (Infantil)

13h | Lung Zi Gaa – Dragão Chinês (Dança)

15h | Cia Espagírica de Teatro (Infantil)

17h | Cia. Tempos-Juncos (Infantil)

Biblioteca Ábia Ferreira Francisco

14h | Jorge Mariano (Contação de história)

29/07 | Sábado

Palco Mercado

Apresentação: Lellé Ferreira

11h | Preta Archanjo (Samba)

13h | Juliana Lima e banda (MPB)

15h | Graça Cunha e banda (Jazz)

17h | Banda 365 (Rock)

Coreto

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

12h | Denise Coelho e Edu Guerra (poemas Musicados)

14h | Ale Oshiro (Sarau)

Palco da Rua Direita

14h | Niel Pimenta (Hip Hop)

16h | Giant Jellyfish (Fuzz)

18h | Nietts (Rock)

Itinerantes

12h I No Balanço das Águas (Maracatu)

16h | Julian Granito (Mágico)

Espaço Viradouro

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

11h | Serafim do Mundo (Circo)

13h | Grupo Êba! (Infantil)

15h | Grupo Tricotando Palavras (infantil)

Biblioteca Ábia Ferreira Francisco

14h | Eduardo Kaze (Literatura)

30/07 | Domingo

Palco Mercado

Apresentação: Lellé Ferreira

11h | Celloo (MPB)

13h | Forró da Macaxeira (Forró)

15h | Martinho Jorge (Samba)

17h | Los Cambambaeros (Cumbia)

Coreto

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

12h | Davilson Assis Brasil (MPB)

14h | Duas Beiras (MPB)

Palco da Rua Direita

12h | Nokaos (Ska)

14h | Odisseia em Construção (Hip Hop/Jazz)

16h | Sistah Chilli (Hip Hop)

18h | Vetinho Man e Zion Sounds (Reggae)

Itinerantes

10h | Messias Beiço Gingaê (Capoeira)

16h | Pequena Trupe de Circo (Circo)

Espaço Viradouro

Apresentação: Palhaço Juneko Leleko

11h | Roger de Lima ( Roda de Coco)

13h | Cia. Terrível (Infantil)

15h | Palhaço Musir (Circo)

Biblioteca Ábia Ferreira Francisco

14h | Odair Fonseca (Contação de História)

Quadra da Emeief de Paranapiacaba

11h às 18h | Ocupação Coletivo Rock ABC

