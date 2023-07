Redação Coala Festival tem Jorge Ben, Péricles, OlodumBaiana e mais!

Diversidade é o que não falta na música brasileira! Pensando nisso, a 9ª edição do Coala Festival chega com um line-up que firma o evento como uma marca de valorização da música brasileira ! Samba, rap, rock, funk, bossa nova e tantos outros gêneros musicais misturados em um só lugar.

Neste ano, essa explosão sonora acontece no delicioso Memorial da América Latina , durante o fim de semana dos dias 15, 16 e 17 de setembro!

Além de ritmos variados, o Coala Festival se preocupou em elencar artistas que representam diferentes regiões e tradições do país. Alguns grandes nomes preenchem a lista de artistas que vão subir no palco e animar o público:

O cantor de MPB Jorge Ben Jor , o rapper Don L , a banda de reggae BaianaSystem em um encontro inédito com o Olodum , Marcos Valle com participação de Joyce Moreno e Céu , Angela Ro Ro e Letrux , Fafá de Belém convida Johnny Hooker , e um espetáculo exclusivo para o festival de Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor numa celebração aos 50 anos dos Novos Baianos .

Você por comprar seus ingressos clicando aqui . Eles custam a partir de R$ 165 para um dia e vão até R$ 510 o passe para os três dias de festival. Há ainda a opção do Mini Passe Coalático, que dá direito a dois dias de festival por R$ 340. A abertura dos portões acontece a partir das 11h, então chega cedo pra curtir a festa ao máximo!

Confira a programação completa da 9ª edição do Coala Festival:

15 de setembro (sexta-feira)

OlodumBaiana (BaianaSystem + Olodum)

Fafá de Belém com part. Johnny Hooker

Péricles

Puterrier

FBC

FEBRE90’S

Boogarins

Jadsa

16 de setembro (sábado)

Novos Baianos 50 anos

Simone

Don L e banda

Suraras do Tapajós com part. Lucas Estrela

Metá Metá com part. Rodrigo Ogi

17 de setembro (domingo)

Jorge Ben Jor

Marina Lima e Fernanda Abreu

Angela Ro Ro e Letrux

Marcos Valle com part. Joyce Moreno e Céu

Bruno Berle

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

