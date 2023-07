Redação Paint in the dark: rolê combina drinks e arte no escuro

Se você busca uma experiência única que combina arte e degustação de bebidas, não pode perder o Paint in the Dark ! Esse rolê dura apenas quatro dias, de 17 a 20 de agosto, e tem a proposta de ser aula de arte no escuro, com a talentosa artista Milenna Saraiva .

Uma experiência para estimular a sua criatividade e aproveitar durante uma hora e meia a atmosfera imersiva com música boa e bons drinks no Teatro da Rotina . Todos podem participar, independentemente do nível de conhecimento, mas fica ligado para não ir com roupas que não podem sujar hein!

Você pode garantir seus ingressos do Paint in the Dark por aqui ! E o melhor: ele dá o direito de uma bebida de boas-vindas a sua escolha!

