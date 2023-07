Redação Festival CHIII promove música criativa e gratuita em SP

A arte é uma maneira de manifestação de sentimentos livre, plural e audaciosa, pensando nisso, o CHIII – Festival de Música Criativa chega ao público de São Paulo de forma totalmente gratuita!

A 4ª edição do festival acontece durante os dias 29 de julho e 6 de agosto , promovendo uma série de shows e outras atividades extras.

O objetivo do projeto, segundo Manoela Wright, responsável pela curadoria, direção artística e idealização do CHIII, é explorar novos sons, descobrir talentos emergentes e criar um ambiente propício para a expressão artística, e além disso, proporcionar ao público uma programação diferenciada.

As apresentações começam com Quartabê e Metá Metá , em fusão inédita das bandas, ocupando o Sesc Pinheiros . O espaço de arte e cultura Bananal , localizado na Barra Funda, recebe Juliano Gentile , Valentina Facury e Christophe Rocher (FR).

Na noite seguinte, Malka Julieta , Sarine e Crizin da Z.O . embalam o Tendal da Lapa . A icônica e central Biblioteca Mário de Andrade recebe o show do norte-americano Ben LaMar Gay , chamado de “músico visionário” pelo The New York Times. Ainda na mesma noite, mas mais tarde, Lello Bezerra Quarteto com Marcelo Cabral, Saskia e MNTH comandam o festival.

Já no encerramento, uma performance às escuras. No ‘CHIIIUUU’ , o show vai ser completamente diferente! Assim como o público que não sabe a quem vai assistir, os artistas em palco não sabem com quem irão se apresentar. O palco dessa apresentação secreta será nas instalações do Bananal .

Além do line-up e dos shows, o CHIII – Festival de Música Criativa complementa sua experiência para o público com programações extras, como uma residência artística, que acontece de 31 de julho a 4 de agosto.

De 29 de julho a 6 de agosto, oficinas educativas levam o público a explorar a música e as artes do corpo. Essas atividades são fechadas para crianças e jovens em formação.

A oficina “Improvisação com Sopros e Vozes” , agendada para acontecer do dia 1 a 3 de agosto, é aberta ao público, com vagas limitadas e inscrições prévias, clicando aqui .

Para conferir mais informações sobre o evento acesse o site oficial aqui , se liga também na programação completa dos shows e apresentações do CHIII – Festival de Música Criativa:

01/08 | Terça-feira

Sesc Pinheiros

18h30 – 20h30 – Distribuição de ingressos

20h30 – 21h30 – Quartabê e Metá Metá

03/08 | Quinta-feira

Bananal

19h00 – Abertura da casa

20h00 – 21h00 – Breve apresentação das artistas em residência seguida de abertura do processo

21h10 – 22h00 – Apresentação Juliano Gentile, Valentina Facury e Christophe Rocher (FR)

04/08 | Sexta-feira

Tendal da Lapa

19h30 – 20h10 – Apresentação do resultado da oficina “Improvisação com sopros e vozes” com Inés Terra e Romulo Alexis

20h30 – 21h30 – Apresentação Malka Julieta, Sarine e Crizin da Z.O

05/08 | Sábado

Biblioteca Mário de Andrade

18h00 – Retirada de ingressos na recepção da Mario de Andrade

19h00 – 19h50 – Apresentação – Ben LaMar Gay (US)

20h10 – 21h00 – Apresentação Lello Bezerra Quarteto com Marcelo Cabral, Saskia e MNTH

06/08 | Domingo

18h00 – Abertura da casa

19h00 – 20h00 – Apresentação do resultado da residência artística

20h10 – 21h00 – CHIIIUUU

Tem mais coisa em SP:

Veja também: Mostra Aruanda ocupa SP com muito cinema paraibano!