Viaje pela história de Santos Dumont no Farol Santander

Até 14 de outubro o Farol Santander São Paulo realiza a exposição inédita “Santos Dumont – o poeta Inventor” , em homenagem aos 150 anos de nascimento do famoso inventor brasileiro e pioneiro da aviação.

A mostra é riquíssima e conta toda a trajetória desse ícone que fez uma das descobertas mais importantes da história! Com diversos itens inéditos, objetos pessoais, desenhos de projetos, fotografias, vídeos, maquetes exclusivas e versões em tamanho real das aeronaves 14 Bis e Demoiselle, é possível adentrar no universo de Santos Dummont.

A exposição apresenta textos selecionados do livro “Os meus Balões” de Santos Dumont, além de elementos exclusivos do acervo do Museu Paulista, Fundação Santos Dumont e Cartier, como o cesto do balão “Brasil”, escultura de bronze “Ícaro”, cadernos de anotação, carteiras licença de aviador e outros documentos. Também são exibidas publicações que inspiraram o aviador, uma linha do tempo com cronologia dos fatos importantes e vídeos dos primeiros voos realizados.

Além disso, tem uma área onde os visitantes podem desfrutar de experiências de voo simulado com telas de LED e projeção, recriando o trajeto do Dirigível N°6 por Paris e o voo do avião Demoiselle.

Uma viagem incrível para levar toda a família para conhecer a história de Santos Dumont! Para garantir os ingressos basta acessar o site por aqui .

